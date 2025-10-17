Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 7:41 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി 25ന് ​സ​ലാ​ല​യി​ൽ; ഒ​രു​ക്കം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    കേ​ര​ള വി​ങ് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്‌ മൈ​താ​നി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി 25ന് ​സ​ലാ​ല​യി​ൽ; ഒ​രു​ക്കം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    ഐ.​എ​സ്‌.​സി കേ​ര​ള വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ജി.​സി.​സി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25ന് ​ജി.​സി.​സി​യി​ലെ കേ​ര​ള​മാ​യ സ​ലാ​ല​യി​ലും എ​ത്തും. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്‌ ക്ല​ബ്‌ മൈ​താ​നി​യി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്‌ 7.30ന് ​ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ ഐ.​എ​സ്‌.​സി കേ​ര​ള വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യമ​ന്ത്രി​യോ​ടൊ​പ്പം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വ​കു​പ്പ്‌ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, നോ​ർ​ക്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, ഗ​ൾ​ഫാ​ർ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​​​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​കെ.​പ​വി​ത്ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സ​ലാ​ല ചാ​പ്‌​റ്റ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.​ വി​വി​ധ ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി നൂ​റ്റി ഒ​ന്നം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച്‌ വി​പു​ല​മാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു വ​രു​ന്ന​താ​യി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അം​ബു​ജാ​ക്ഷ​ൻ മ​യ്യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​നു​മ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഏ​ജ​ന്റ്‌ ഡോ. ​കെ.​സ​നാ​ത​ന​നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഹൗ​സ്‌ ഓ​ഫ്‌ എ​ലൈ​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വീ​ൺ, പ​വി​ത്ര​ൻ കാ​രാ​യി , ഹേ​മ ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ, ഡോ. ഷാ​ജി.​പി.​ ശ്രീ​ധ​ർ, മ​ൻ​സൂ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, ലി​ജോ ലാ​സ​ർ, സി​ജോ​യ്‌ പേ​രാ​വൂ​ർ, സ​യ്യി​ദ്‌ ആ​സി​ഫ്‌ , ഷെ​മീ​ന അ​ൻ​സാ​രി എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 24 ന് ​മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​വി​ട​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്‌ ശേ​ഷം ശ​നി രാ​വി​ലെ 10.30 നാ​ണ് സ​ലാ​ല​യി​ൽ എ​ത്തു​ക. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന് ​സ​ലാ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്‌ മ​ട​ങ്ങും.

