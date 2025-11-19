ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയറിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ; നിരവധി വെബ്സൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടുtext_fields
മസ്കത്ത്: വെബ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്പനിയായ ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയറിലുണ്ടായ സാങ്കേതികപ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് ഒമാനിലെ നിരവധി വെബ്സൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടു. വെബ്സൈറ്റുകൾക്കും മറ്റ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കുമായി പ്രധാന സാങ്കേതിക സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയർ.
ഇതിൽ സാങ്കേതികപ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചത്. സൈറ്റുകൾ തുറക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇന്റേണൽ സർവർ എറർ, ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയർ ചാലഞ്ച് എറർ എന്നീ സന്ദേശങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. വെബ്സൈറ്റുകൾകൊപ്പം സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സും പണിമുടക്കി.
ഇതോടെ എക്സില് പോസ്റ്റുകള് ഷെയര് ചെയ്യാനോ അപ്ഡേറ്റുകള് കാണാനോ സാധിക്കാത്ത നിലയിലായി. ഓപണ് എ.ഐയുടെ ചാറ്റ് ജി.പി.ടിയുടെ സേവനങ്ങളും നിലച്ചു. ഇന്ത്യ, യു.എസ് എന്നിവ അടക്കം ലോകത്തെ വിവിധയിടങ്ങളില് പ്രശ്നം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
