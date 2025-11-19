Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 10:50 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 10:50 AM IST

    ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയറിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ; നിരവധി വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടു

    ക്ലൗഡ്ഫ്ലെയറിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ; നിരവധി വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടു
    മ​സ്ക​ത്ത്: വെ​ബ് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ക്ലൗ​ഡ്ഫ്ലെ​യ​റി​ലു​ണ്ടാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​പ്ര​ശ്ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ലെ നി​ര​വ​ധി വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റ് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ധാ​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​ണ് ക്ലൗ​ഡ്ഫ്ലെ​യ​ർ.

    ഇ​തി​ൽ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​ന്ന​താ​ണ് വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ച​ത്. സൈ​റ്റു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ സ​ർ​വ​ർ എ​റ​ർ, ക്ലൗ​ഡ്ഫ്ലെ​യ​ർ ചാ​ല​ഞ്ച് എ​റ​ർ എ​ന്നീ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ​കൊ​പ്പം സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​മാ​യ എ​ക്സും പ​ണി​മു​ട​ക്കി.

    ഇ​തോ​ടെ എ​ക്സി​ല്‍ പോ​സ്റ്റു​ക​ള്‍ ഷെ​യ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​നോ അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ള്‍ കാ​ണാ​നോ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​യി. ഓ​പ​ണ്‍ എ.​ഐ​യു​ടെ ചാ​റ്റ് ജി.​പി.​ടി​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ല​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ, യു.​എ​സ് എ​ന്നി​വ അ​ട​ക്കം ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ്ര​ശ്നം റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്തു.

