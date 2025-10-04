Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മൂദ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 12:15 PM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മൂദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ലയി​ൽ പൗ​ര​ന്മാർ; നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ​​ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മൂദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ലയി​ൽ പൗ​ര​ന്മാർ; നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഉ​പ​രോ​ധ​ത്താ​ൽ വ​ല​യു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി പു​റ​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ൽ വ്യൂ​ഹ​മാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രും. ഗ്ലോ​ബ​ൽ റെ​സി​ലി​യ​ൻ​സ് ഫ്ലീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക​പ്പ​ലി​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര, മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധാ​ലു​വാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ, അ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.ക​പ്പ​ലി​ലെ ഓ​രോ പ​ങ്കാ​ളി​യു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രെ വി​ധേ​യ​രാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് എ​ല്ലാ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളോ​ടും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന സ​ഹാ​യ ക​പ്പ​ലാ​യ ഗ്ലോ​ബ​ൽ സു​മു​ദ് ​​ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല​യെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ത​ട​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര, മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.​പ​ട്ടി​ണി​യും മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ത​ട​യ​ലും യു​ദ്ധാ​യു​ധ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത ന​യ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ​തെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ഉ​പ​രോ​ധം ത​ക​ർ​ത്ത് ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ൽ വ​ഴി സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സു​മു​ദ് ഫ്ലോ​ട്ടി​ല്ല ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം സ്പെ​യി​നി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച​ത്. 50 ല​ധി​കം ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഈ ​ക​പ്പ​ൽ വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ൽ 44-ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ, ആ​ക്ടി​വി​സ്റ്റു​ക​ൾ, സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 300ല​ധി​കം പേ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newscitizensgulf news malayalam
    News Summary - Citizens on Global Sumood flotilla; Oman watching
    Similar News
    Next Story
    X