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    Oman
    Posted On
    date_range 2 July 2026 5:43 PM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 5:43 PM IST

    വടക്കൻ ശർഖിയയിൽ സിഗരറ്റുകളും പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു

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    വടക്കൻ ശർഖിയയിൽ സിഗരറ്റുകളും പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു
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    മസ്കത്ത്: വടക്കൻ ശർഖിയ ഗവർണറേറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരോധിത സിഗരറ്റുകളും പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളും ഒമാൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി പിടിച്ചെടുത്തു. വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ച് സിനാവ് ഓഫിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടന്നത്.

    വിപണിയിൽ വിൽപന നിരോധിച്ച 34 പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റുകൾ, 118 ബാഗ് ചവക്കുന്ന പുകയില ഉൽപന്നങ്ങൾ, 11 പാക്കറ്റ് ജിപ്സം സാമഗ്രികൾ എന്നിവയാണ് അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തത്. നിയമവിരുദ്ധമായി വിപണിയിലെത്തിച്ച ഈ ഉൽപന്നങ്ങൾ പൂർണമായും പിടിച്ചെടുക്കുകയും നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതായി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:tobacco productsseizedcigarettesSharqiyah
    News Summary - Cigarettes and tobacco products seized in North Sharqiyah
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