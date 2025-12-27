ക്രിസ്മസ് -തലമുറകളുടെ ഓർമകളും മാറ്റങ്ങളുംtext_fields
ക്രിസ്മസ് തലമുറകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഉത്സവമാണ്. സന്തോഷം, കൂട്ടായ്മ, കരുണ, പങ്കിടൽ-ഇവയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കാനുള്ള കാലം. ഡിസംബർ മാസത്തിലെ തണുത്ത രാത്രികളിൽ വീടുകൾ പ്രകാശത്തോടെ നിറഞ്ഞപ്പോൾ, ഹൃദയങ്ങളിലും പ്രതീക്ഷയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞിരുന്നു.പഴയ തലമുറക്ക് ക്രിസ്മസ് ഒരു ജീവിതാനുഭവമായിരുന്നു. അവധിക്കാലം തുടങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കൂട്ടമായി വീടുകളിലേക്കു പോയി കരോൾ പാടുകയും പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുകയും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളും മരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വീടുകൾ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചർച്ചുകളിൽ കേക്ക് തയാറാക്കൽ, വീടുകളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഓടുന്ന ബൾബുകൾ, കൂട്ടായ്മകളിൽ നിറഞ്ഞ സന്തോഷം -ഇവയൊക്കെ ക്രിസ്മസിന്റെ ആത്മാവായിരുന്നു. ഓരോ വീട്ടിലും ക്രിസ്മസ് ഒരു ആഘോഷം മാത്രമല്ല, കൂട്ടായ്മയുടെ ഉത്സവം ആയിരുന്നു.എന്നാൽ, ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് ക്രിസ്മസ് ഒരു പ്രദർശനകാലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഷോപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ് -നക്ഷത്രം, മരങ്ങൾ, കേക്ക്, അലങ്കാരങ്ങൾ -കുട്ടികൾക്ക് ഇനി പഴയകാല കൂട്ടായ്മയുടെ രസം അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സന്തോഷം മാറി, വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളുടെ സൗകര്യം മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു. ക്രിസ്മസ് ഇനി പലർക്കും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു.എങ്കിലും, ക്രിസ്മസിന്റെ യഥാർഥ ആത്മാവ് സ്നേഹവും പങ്കിടലും തന്നെയാണ്. പഴയ തലമുറയുടെ ഓർമകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം വസ്തുക്കളിൽ അല്ല, ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കൂട്ടായ്മയുടെ രസം തിരിച്ചറിയാൻ, നമുക്ക് വീണ്ടും കൈകൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടാക്കാം, മരങ്ങൾ അലങ്കരിക്കാം, കരോൾ പാടാം, കേക്ക് ഒരുമിച്ച് തയാറാക്കാം.ക്രിസ്മസ് കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ദിനമാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ദിനം. വീട് വീടുകളിലും ഹൃദയം ഹൃദയങ്ങളിലും പ്രകാശവും പ്രത്യാശയും നിറക്കുന്ന ദിനം. സമൂഹത്തിൽ സൗഹൃദവും സഹകരണവും വളർത്തുന്ന ദിനം. യേശുവിന്റെ ജനനം നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്, സ്നേഹത്തിന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുക, ക്ഷമയുടെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയുക, സമാധാനത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിതക്കുക എന്നതാണ്. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം നമ്മെ ആത്മീയമായി പുതുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതുജന്മം സംഭവിക്കട്ടെ. സ്നേഹവും കരുണയും നിറഞ്ഞൊരു ലോകം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കട്ടെ. നമുക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടായ്മയുടെ സന്തോഷം തിരിച്ചുപിടിക്കാം, ക്രിസ്മസിന്റെ യഥാർഥ പ്രകാശം ഹൃദയങ്ങളിൽ തെളിയിക്കാം. എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ
