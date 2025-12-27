Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    27 Dec 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 1:38 PM IST

    ​ക്രി​സ്മ​സ് -ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​കളും മാറ്റങ്ങളും

    ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ത്മാ​വ് സ്നേ​ഹ​വും പ​ങ്കി​ട​ലും ത​ന്നെ​യാ​ണ്. പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ന​മ്മെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്, ക്രി​സ്മ​സ്ആ​ഘോ​ഷം വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ അ​ല്ല, ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​താ​ണ് എ​ന്നാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ര​സം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ, ന​മു​ക്ക് വീ​ണ്ടും കൈ​കൊ​ണ്ട് ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാം, മ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാം, ക​രോ​ൾ പാ​ടാം, കേ​ക്ക് ഒ​രു​മി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കാം...’’


    ക്രി​സ്മ​സ് ത​ല​മു​റ​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ത്സ​വ​മാ​ണ്. സ​ന്തോ​ഷം, കൂ​ട്ടാ​യ്മ, ക​രു​ണ, പ​ങ്കി​ട​ൽ-​ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ഒ​രു​മി​ച്ച് അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ലം. ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ലെ ത​ണു​ത്ത രാ​ത്രി​ക​ളി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ശ​ത്തോ​ടെ നി​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ, ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും സ്നേ​ഹ​വും നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.​പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് ക്രി​സ്മ​സ് ഒ​രു ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ കൂ​ട്ട​മാ​യി വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു പോ​യി ക​രോ​ൾ പാ​ടു​ക​യും പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൊ​ട്ടി​ക്കു​ക​യും പ്ര​കൃ​തി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളും മ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി വീ​ടു​ക​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ച​ർ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ കേ​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്ക​ൽ, വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ടു​ന്ന ബ​ൾ​ബു​ക​ൾ, കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ സ​ന്തോ​ഷം -ഇ​വ​യൊ​ക്കെ ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ വീ​ട്ടി​ലും ക്രി​സ്മ​സ് ഒ​രു ആ​ഘോ​ഷം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഉ​ത്സ​വം ആ​യി​രു​ന്നു.​എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന​ത്തെ ത​ല​മു​റ​ക്ക് ക്രി​സ്മ​സ് ഒ​രു പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​കാ​ല​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാം ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ് -ന​ക്ഷ​ത്രം, മ​ര​ങ്ങ​ൾ, കേ​ക്ക്, അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ -കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​നി പ​ഴ​യ​കാ​ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ര​സം അ​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. സ്വ​ന്തം കൈ​കൊ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷം മാ​റി, വാ​ങ്ങു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ക​ര്യം മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സ് ഇ​നി പ​ല​ർ​ക്കും വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ആ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.​എ​ങ്കി​ലും, ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ത്മാ​വ് സ്നേ​ഹ​വും പ​ങ്കി​ട​ലും ത​ന്നെ​യാ​ണ്. പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ന​മ്മെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്, ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ അ​ല്ല, ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​താ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ര​സം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ, ന​മു​ക്ക് വീ​ണ്ടും കൈ​കൊ​ണ്ട് ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കാം, മ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാം, ക​രോ​ൾ പാ​ടാം, കേ​ക്ക് ഒ​രു​മി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കാം.​ക്രി​സ്മ​സ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദി​ന​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന ദി​നം. വീ​ട് വീ​ടു​ക​ളി​ലും ഹൃ​ദ​യം ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​കാ​ശ​വും പ്ര​ത്യാ​ശ​യും നി​റ​ക്കു​ന്ന ദി​നം. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ദി​നം. യേ​ശു​വി​ന്റെ ജ​ന​നം ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്, സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​ഴി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക, ക്ഷ​മ​യു​ടെ മ​ഹ​ത്വം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ത്തു​ക​ൾ വി​ത​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്. ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം ന​മ്മെ ആ​ത്മീ​യ​മാ​യി പു​തു​ക്കു​ന്നു. ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പു​തു​ജ​ന്മം സം​ഭ​വി​ക്ക​ട്ടെ. സ്നേ​ഹ​വും ക​രു​ണ​യും നി​റ​ഞ്ഞൊ​രു ലോ​കം ന​മ്മ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ട്ടെ. ന​മു​ക്ക് വീ​ണ്ടും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സ​ന്തോ​ഷം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാം, ക്രി​സ്മ​സി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​കാ​ശം ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​ളി​യി​ക്കാം. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വീ​ണ്ടും ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ

