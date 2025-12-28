Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    28 Dec 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    28 Dec 2025 11:01 AM IST

    ക്രി​സ്മ​സ് അ​ന്നും ഇ​ന്നും

    ക്രി​സ്മ​സ് അ​ന്നും ഇ​ന്നും
    ‘‘മരത്തിൽ കെട്ടി തക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾക്കകത്ത് ചിരട്ടയിൽ മണ്ണും നിറച്ച് അതിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചുവച്ച് അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം തെളിയും. ആ നുറുങ്ങുവെട്ടം കൂരാകൂരിരുട്ടത്തു ആകാശത്തു നക്ഷത്രങ്ങളെ വെല്ലുന്ന ശോഭയായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്...’’

    എ​ന്റെ ചെ​റു​പ്പ​കാ​ല​ത്തു ക്രി​സ്മ​സ് ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങ​യു​ള്ള ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ളാ​ണ്. ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ലെ വി​ക​സ​നം ഉ​ള്ള ഗ്രാ​മ​വീ​ഥി​ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്നി​ല്ല അ​ക്കാ​ല​ത്ത്. നാ​ട​ൻ വ​ഴി​ക​ളും കു​ന്നി​ൻ ചെ​രു​വു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ആ ​ഒ​റ്റ​വ​രി പാ​ത​ക​ൾ ഇ​ന്ന് പ​ല​ർ​ക്കും കാ​ണാ​ൻ കി​ട്ടാ​ത്ത​തും പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​തു​മാ​യ ഒ​രു യാ​ത്രാ വീ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​ക​ളും പു​ല്ലു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ മ​ഞ്ഞു തു​ള്ളി​ക​ൾ ഉ​റ്റു​വീ​ഴു​ന്ന ആ ​വ​ഴി​യെ പോ​കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ന​മ്മെ ത​ലോ​ടു​മ്പോ​ഴു​ള്ള ആ ​ത​ണു​പ്പ് ഇ​ന്നും മാ​യാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​യാ​ണ്. കൈ​തോ​ടു​ക​ളും വ​യ​ലു​ക​ളും പു​ല്ലും നെ​ൽ​ചെ​ടി​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​റ്റ​വ​രി​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​യു​ള്ള യാ​ത്ര മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ഓ​രോ വീ​ടു​ക​ളും അ​ക​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് അ​ക്കാ​ല​ത്ത്. റാ​ന്ത​ൽ വി​ള​ക്കി​ന്റെ മ​ങ്ങി​യ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ള ആ ​യാ​ത്ര​യെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കി​യ​ത് ന​ല്ല ഈ​ണ​വും ഇ​മ്പ​വു​മു​ള്ള ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ന​ല്ല ത​ണു​പ്പും മ​ഞ്ഞും നി​റ​ഞ്ഞ രാ​ത്രി​യി​ൽ ഓ​രോ വീ​ടി​ന്റെ മു​മ്പി​ൽ എ​ത്തു​മ്പോ​ഴും അ​വ​രു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണ​വും അ​തോ​ടൊ​പ്പം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ക​ടും കാ​പ്പി​യും ചെ​റു​ക​ടി​ക​ളും ഇ​ന്നും മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ്. എ​ത്ര​യോ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ നാം ​ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന് ഒ​രോ​ർ​മ​യു​മി​ല്ല, പ​ക്ഷെ, അ​തൊ​രു ആ​വേ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നു.ഓ​രോ വീ​ടു​ക​ളി​ലും തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​ന​ട്ട് ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​ഒ​രു​ക്കും. ഇ​ല്ലി​ക്ക​മ്പു​ക​ളും, ക​പ്പ​ത്ത​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ലാ​സു​ക​ൾ ഒ​ട്ടി​ച്ചു മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കും. മു​റ്റ​ത്തും പ​രി​സ​ര​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​മു​ള്ള മ​ര​ത്തി​ൽ കെ​ട്ടി തൂ​ക്കു​ന്ന ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ക​ത്ത് ചി​ര​ട്ട​യി​ൽ മ​ണ്ണും നി​റ​ച്ച് അ​തി​ൽ മെ​ഴു​കു​തി​രി ക​ത്തി​ച്ചു​വ​ച്ച് അ​തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​കാ​ശം തെ​ളി​യും. ആ ​നു​റു​ങ്ങു​വെ​ട്ടം കൂ​രാ​കൂ​രി​രു​ട്ട​ത്തു ആ​കാ​ശ​ത്തു ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളെ വെ​ല്ലു​ന്ന ശോ​ഭ​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഇ​വ​യെ​ല്ലാം അ​ക്കാ​ല​ത്തു ക്രി​സ്മ​സ് എ​ത്ര മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പ്ര​കൃ​തി​യോ​ട് ഇ​ണ​ങ്ങി​ചേ​ർ​ന്ന് വൈ​ക്കോ​ലു​ക​ളും, വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും പു​ല്ലു​ക​ളും കൊ​ണ്ട് കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ പു​ൽ​ക്കൂ​ടും ഓ​രോ വീ​ടു​ക​ളി​ലും കാ​ണു​മ്പോ​ൾ അ​ത് ഒ​രു ആ​ന​ന്ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു നാ​നാ​ജാ​തി മ​ത​സ്ഥ​ർ യേ​ശു​ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ ജ​ന​ന​ത്തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ള്ള ആ​ട്ട​വും പാ​ട്ടും എ​ല്ലാം ന​ന്നാ​യി ആ​സ്വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഉ​പ​രി​യാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രും ത​മ്മി​ൽ പ​ര​സ്പ​ര സ്നേ​ഹ​വും ഐ​ക്യ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും പ​ര​സ്പ​രം ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു ക്രി​സ്മ​സ് എ​നി​ക്ക് പ​ഴ​യ​കാ​ല ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ. ചെ​റി​യ കൈ​ത്തോ​ടു​ക​ളും ആ​റു​ക​ളും കു​ള​ങ്ങ​ളും കൈ​ത്തോ​ടു​ക​ളി​ലെ മു​ള​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ കൈ​പ്പി​ടി​യോ​ടു കൂ​ടി​യ പാ​ല​ങ്ങ​ളും അ​തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് നെ​ൽ​വ​യ​ലു​ക​ളും അ​വ​യി​ലെ ഒ​റ്റ​വ​രി, ചി​ല​പ്പോ​ൾ ച​ളി നി​റ​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ ആ ​വ​ഴി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി​യു​ള്ള യാ​ത്ര സ​മ്മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​രു സു​ഖം അ​തൊ​രു ന​ഷ്ട​സ്വ​പ്നം പോ​ലെ ഇ​ന്നും ന​മ്മു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഇ​നി​യും അ​തു​പോ​ലു​ള്ള ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വ​ട്ടെ എ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു. ദൈ​വീ​ക സ്നേ​ഹ​ത്തി​ൽ ജീ​വി​ക്കു​വാ​നു​ള്ള പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ക​ട്ടെ ഓ​രോ ക്രി​സ്മ​സും. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ​ന്റെ​യും എ​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ

