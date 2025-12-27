Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ്​​നേ​ഹ...
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 12:48 PM IST

    സ്​​നേ​ഹ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി​ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ലും കു​ർ​ബാ​ന​യി​ലും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ
    സ്​​നേ​ഹ സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി​ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്രി​സ്മ​സ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്​: ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന്​ ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്ത്, സ​ലാ​ല, സു​ഹാ​ർ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്കും കു​ർ​ബാ​ന​ക്കു​മാ​യെ​ത്തി.

    ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​​യു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ജ​ന​ന ശുശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. മ​സ്ക​ത്ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വി​ധ ക്രൈ​സ്ത​വ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​തി​രാ കു​ർ​ബാ​ന​യും അ​നു​ബ​ന്ധ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി പാ​തി​രാ കു​ർ​ബാ​ന​യും അ​നു​ബ​ന്ധ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.മ​സ്ക​ത്ത് റൂ​വി​യി​ലെ ച​ർ​ച്ച് കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ വി​വി​ധ ക്രി​സ്ത്യ​ൻ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.​

    സ​ലാ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ ദേ​വാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്രി​സ്മ​സി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ദാ​രീ​സി​ലെ ച​ർ​ച്ച്‌ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്‌​ച രാ​ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലും മ​റ്റു ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലും ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ സ​ലാ​ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ​ലാ​ല സെ​ന്റ് സ്റ്റീ​ഫ​ൻ​സ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി പി.​ഒ. മ​ത്താ​യി അ​ച്ച​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​ന്റ് ജോ​ൺ​സ്‌ യാ​ക്കോ​ബാ​യ സി​റി​യ​ൻ ഓ​ർ​ത്തോ​ഡോ​ക്സ്‌ ച​ർ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ​ക്ക്‌ ഫാ​ദ​ർ സി​നു ചാ​ക്കോ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി. നി​ര​വ​ധി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsChristmas celebratedgulf news malayalam
    News Summary - Christmas celebrated
    Similar News
    Next Story
    X