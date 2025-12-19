Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 19 Dec 2025 12:27 PM IST
    date_range 19 Dec 2025 12:27 PM IST

    മാ​ർ ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ്‌ മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക​യി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ്‌ ക​രോ​ൾ സ​ന്ധ്യ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മാ​ർ ഗ്രി​ഗോ​റി​യോ​സ്‌ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്‌​സ്‌ മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്രി​സ്‌​മ​സ്‌ ക​രോ​ൾ സ​ന്ധ്യ ‘ബെ​ത്‌​ല​ഹേം ഒ​ഫാ​ർ​ത്തോ’ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്‌ ആ​റു​മു​ത​ൽ റൂ​വി സെ​ന്റ് തോ​മ​സ്‌ ച​ർ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ക്കും. കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ്‌ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രി​ക്കും. മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ സ​ഭ​യു​ടെ സ​ഫ്ര​ഗ​ന്‍ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത റൈ​റ്റ്‌ റ​വ. ഡോ. ​യു​യാ​ക്കിം മാ​ർ കൂ​റി​ലോ​സ്‌ തി​രു​മേ​നി ക്രി​സ്മ​സ്‌ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കും.

    എം. ​വി​ൻ​സെ​ന്റ്‌ എം.​എ​ൽ.​എ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കും. മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ സ​ഭ​യു​ടെ ആ​രാ​ധ​നാ സം​ഗീ​ത വി​ഭാ​ഗം അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫാ. ​അ​നൂ​പ്‌ രാ​ജു ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​ത്തി​ന്‌ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും.

    കു​രു​ന്നു​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​മാ​യി ഇ​രു​നൂ​റോ​ളം പേ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ഗാ​യ​ക സം​ഘം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക്രി​സ്മ​സ്‌ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ബൈ​ബി​ൾ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്യാ​ര​ക്റ്റ​ർ ഷോ, ​ക്യാ​ൻ​ഡി​ൽ ഡാ​ൻ​സ്‌, ഡ്രാ​മാ​സ്കോ​പി​ക്‌ നാ​ട​കം, നേ​റ്റി​വി​റ്റി സ്കി​റ്റ്‌, നാ​ട​ൻ ക​രോ​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

