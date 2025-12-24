Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    24 Dec 2025 12:38 PM IST
    Updated On
    24 Dec 2025 12:38 PM IST

    ​ക്രിസ്മസ് കരോളും പെട്രോമാക്സും

    ​ക്രിസ്മസ് കരോളും പെട്രോമാക്സും
    ഇ​ന്ന് ലോ​കം വ​ള​രെ​യേ​റെ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്തെ സ്നേ​ഹ​വും ക​രു​ണ​യും പ​ല​പ്പോ​ഴും കു​റ​യു​ക​യാ​ണ്. സ്വാ​ർ​ഥ​ത​യും മ​ത്സ​ര​വു​മാ​ണ് പൊ​തു​വെ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്‌. എ​ന്റെ ചെ​റു​പ്പ​കാ​ല​ത്ത് ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഏ​താ​ണ്ട് ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കാ​ലം രാ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ഈ ​ക​രോ​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ജാ​തി​മ​ത ഭേ​ദ​മ​ന്യേ ക​രോ​ൾ ക​ട​ന്നു ചെ​ല്ലും. കൂ​ടെ ഞാ​നും കൂ​ട്ടു​കാ​രും പോ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്നൊ​ക്കെ ക​രോ​ൾ വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം ല​ഭി​ക്കു​വാ​നാ​യി കൈ​യി​ൽ ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന വി​ള​ക്കി​ന്റെ പേ​രാ​യി​രു​ന്നു പെ​ട്രോ​മാ​ക്സ്. ഇ​ന്ന​ത്തെ ത​ല​മു​റ​ക്ക് അ​ധി​കം അ​റി​യാ​നി​ട​യി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​ന്നാ​ണ് പെ​ട്രോ മാ​ക്സ്. മ​ണ്ണെ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച് ഇ​ട​ക്കി​ട​ക്ക് കാ​റ്റ് നി​റ​ച്ചു കൊ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. വെ​ളി​ച്ചം കു​റ​യു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ൻ​റെ ടാ​ങ്കി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് കാ​റ്റ് അ​ടി​ച്ചു നി​റ​ക്കും, അ​ത്യാ​വ​ശ്യം പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ലൈ​റ്റു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക.

    ഒ​രി​ക്ക​ൽ ക​രോ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ആ ​പെ​ട്രോ​മാ​ക്സി​ലെ പ്ര​കാ​ശം കു​റ​ഞ്ഞു. അ​തോ​ടെ, സ്ഥ​ല​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ത​ല​യെ​ടു​പ്പു​കാ​ര​നാ​യ കു​ട്ടി​ചേ​ട്ട​ൻ പെ​ട്രോ​മാ​ക്സി​ൽ കാ​റ്റ് നി​റ​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. എ​ന്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്താ​ലും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു പ​റ്റാ​ൻ മി​ടു​ക്ക​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു കു​ട്ടി​ച്ചേ​ട്ട​ൻ. കു​ട്ടി​ക​ളെ​ല്ലാം ചു​റ്റും കൂ​ടി നി​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് വ​ള​രെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ കു​ട്ടി​ചേ​ട്ട​ൻ കാ​റ്റ് നി​റ​ച്ചു കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​സാ​നം കാ​റ്റ് നി​റ​ഞ്ഞ് ക​വി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ പെ​ട്രോ​മാ​ക്സി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗം വാ​യു​വി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​യൊ​രു സീ​ൽ​ക്കാ​ര ശ​ബ്ദ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി പൊ​ങ്ങി പ​റ​ന്നു പോ​യി.

    ചു​റ്റു​പാ​ടും മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​ക്ക് തീ ​പി​ടി​ച്ച​തു​കൊ​ണ്ട് വ​ലി​യ ഒ​രു പൂ​ക്കു​റ്റി പോ​ലെ അ​ഗ്നി​ഗോ​പു​രം ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും ആ​ളു​ക​ൾ ഭ​യ​ന്ന് ഓ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു എ​ന്നാ​ൽ കാ​ര്യ​മ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും ചി​രി​ച്ചു മ​റി​ഞ്ഞു. ഇ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ് ഓ​ർ​മ​യി​ൽ വ​രി​ക. ഓ​രോ ക്രി​സ്മ​സ് വ​രു​മ്പോ​ഴും മ​ന​സ്സി​ൽ നി​ന്നും മാ​യാ​തെ നി​ൽ​ക്കും ഇ​ത്ത​രം ഓ​ർ​മ്മ​ക​ൾ...

    ക്രി​സ്മ​സും, പു​തു​വ​ത്സ​ര​വും റീ​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​പോ​വാ​തെ പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്തെ​പോ​ലെ, സ്നേ​ഹ​വും, സ​മ​ത്വ​വും, ക​രു​ണ​യും നി​റ​ഞ്ഞൊ​രു സ​മൂ​ഹം ഉ​ണ്ടാ​ക​ട്ടെ എ​ന്നാ​ണാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    christmas carol Petromax
    News Summary - Christmas Carol and Petromax
