Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ്വർഗം ഭൂമിയിൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 12:44 PM IST

    സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ താണിറങ്ങിയ രാവ്

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ താണിറങ്ങിയ രാവ്
    cancel
    Listen to this Article

    ​ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ക്രൈ​സ്ത​വ​സ​മൂ​ഹം യേ​ശു​ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ ജ​ന​ന​ത്തെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി വ​ര​വേ​റ്റു. യേ​ശു​ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ ജ​ന​നം ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ​ക്ക് സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ​യും അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഏ​ദ​ൻ തോ​ട്ട​ത്തി​വെ​ച്ച് പാ​പം മൂ​ലം ദൈ​വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ക​ന്നു​പോ​യ മ​നു​ഷ്യ​നെ വി​ട്ടു​ക​ള​യാ​ൻ മ​ന​സ്സ് തോ​ന്നാ​തെ അ​വ​നെ തേ​ടി അ​വ​ന്റെ അ​ടു​ക്ക​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന ദി​ന​മാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സ്. യേ​ശു​വി​ന്റെ ജ​ന​നം മാ​ന​വ കു​ല​ത്തെ പാ​പ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​മ​ത്വ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്ത് ര​ക്ഷ​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ട് ചെ​ന്നെ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ദൗ​ത്യം ക്രി​സ്തു ഭം​ഗി​യാ​യി നി​റ​വേ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ബെ​ത്‍ല​ഹേ​മി​ലെ കാ​ലി​ത്തൊ​ഴു​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ർ ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് സ്വ​ർ​ഗം വി​ട്ടു ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​വ​ന്ന ദൈ​വ​പു​ത്ര​നാ​യ യേ​ശു​ക്രി​സ്തു​വി​നെ​യാ​ണ്. അ​വ​നോ​ട് തു​ല്യം നാ​മാ​കാ​ൻ ന​മ്മെ​പ്പോ​ലെ അ​വ​നാ​യി തീ​ർ​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ വേ​ദ​ന​ക​ൾ ഒ​ന്നും ദൈ​വ​ത്തി​ന് അ​ന്യ​മ​ല്ല എ​ന്ന് ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഈ ​ഭൂ​മി​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച് ജീ​വി​ച്ച് മ​രി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ​നോ​ട് താ​ദാ​ത്മ്യ​പ്പെ​ട്ടു ദൈ​വ​പു​ത്ര​ന്റെ ജ​ന​നം. ക്രി​സ്മ​സ് എ​ന്ന് കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​മ്മു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ മി​ന്നി​െ​ത്ത​ളി​യു​ന്ന​ത് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച വീ​ടു​ക​ളും പു​ൽ​ക്കൂ​ടു​ക​ളും ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഒ​ക്കെ​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ത​ന്റെ ദൈ​വ​ത്വം വി​ട്ട് മ​നു​ഷ്യ​നോ​ട് തു​ല്യ​നാ​യി തീ​ർ​ന്ന സ്വ​യം​താ​ഴ്ത്ത​പ്പെ​ട്ട ക്രി​സ്തു​വി​നെ നാം ​മ​റ​ന്നു​പോ​കു​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സി​ൽ ക്രി​സ്തു മ​നു​ഷ്യ​നോ​ളം താ​ണു​വെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​ക്രി​സ്മ​സി​ൽ നാം ​ക്രി​സ്തു​വോ​ളം താ​ഴു​വാ​ൻ ത​ക്ക​വ​ണ്ണംസ്വർഗം ഭൂമിയിൽ താണിറങ്ങിയ രാവ് ക്രി​സ്തു​വി​ന്റെ ജ​ന​നം ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​മു​ക്കി​ട​യാ​ക​ട്ടെ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ChristmasOman Newsgulf news malayalam
    News Summary - christmas
    Similar News
    Next Story
    X