    Spirituality
    Spirituality
    Posted On
    25 Dec 2025 2:15 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 2:15 PM IST

    ​സുന്ദരമായ ക്രിസ്‍മസ് ഓർമകൾ

    ​സുന്ദരമായ ക്രിസ്‍മസ് ഓർമകൾ
    1995 വ​രെ മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി​ക്ക് അ​ടു​ത്തു​ള്ള പു​ന്ന​വേ​ലി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ലം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. 1974 മു​ത​ൽ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ​പ്പ​യും അ​ന്ന് ക്രി​സ്മ​സി​ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. ജാ​തി​മ​ത ഭേ​ദ​മ​ന്യേ ഞ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടു​കാ​രെ​ല്ലാം ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​ത്തി​നാ​യി നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ഒ​രാ​ളു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ, വി​ശേ​ഷ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം, എ​ല്ലാ​വ​രു​ടേ​തും കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​ഒ​രു​ക്കി​യും ന​ക്ഷ​ത്രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യും എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഭ​ക്ഷ​ണം പ​ങ്കി​ട്ടും വീ​ടു​ക​ൾ തോ​റും ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ടി​യും ക​സി​ൻ​സി​നൊ​പ്പം പ​ള്ളി​യി​ൽ പോ​യും ഒ​ക്കെ ഒ​രു ചി​ത്ര​ത്തി​ലെ​ന്ന പോ​ലെ സു​ന്ദ​ര​മാ​യ ക്രി​സ്മ​സ് ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ് തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത.

    1996 ൽ ​മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മു​ത​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലും ദൈ​വാ​ല​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി മാ​റി. പ​ള്ളി​യി​ലെ ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​മാ​യി ക​രോ​ൾ സ​ർ​വി​സി​നാ​യി മാ​സ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​പെ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഗാ​ന​പ​രി​ശീ​ല​ന​വും മ​റ്റു സ​ഭ​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ക്യു​മ​നി​ക്ക​ൽ ക​രോ​ളും ക്രി​സ്മ​സ് ദി​വ​സ​ത്തെ ആ​രാ​ധ​ന​ക​ളും ഒ​ക്കെ​യാ​യി ക്രി​സ്മ​മ​സി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ. കു​ടും​ബ​സു​ഹൃ​ത്തു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പ​വും കേ​ക്കു​ക​ൾ മു​റി​ച്ച് ഭ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്രി​സ്‍മ​സ് സ​ൽ​ക്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ട്. എ​നി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​തു​പോ​ലെ ന​ല്ല ക്രി​സ്മ​സ് ഓ​ർ​മ​ക​ൾ മ​ക്ക​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കാ​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം കു​ടും​ബ​മാ​യി ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ​പ്പ​യും മ​മ്മി​യും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ട് 1996 മു​ത​ലു​ള്ള മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാ ക്രി​സ്മ​സു​ക​ളും മ​സ്ക​റ്റി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ക്രി​സ്തു​മ​സ് കാ​ലം നാ​ട്ടി​ലാ​യി​രി​ക്ക​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹം. കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ​ക്കും കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കു​മൊ​പ്പം ബാ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ഒ​രു ക്രി​സ്മ​സി​നാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു.

