Madhyamam
    Oman
    14 Aug 2025 10:33 AM IST
    14 Aug 2025 10:33 AM IST

    ചി​ത്താ​രി ഹം​സ ഉ​സ്താ​ദ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ബ​ർ​ക്ക​യി​ല്‍

    ബ​ര്‍ക്ക: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തുല്‍ ഉ​ല​മ ട്ര​ഷ​റ​റും ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ ജാ​മി​അ അ​ല്‍മ​ഖ​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശി​ല്‍പി​യു​മാ​യ ചി​ത്താ​രി ഹം​സ ഉ​സ്താ​ദി​ന്റെ ഏ​ഴാം ആ​ണ്ട് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ടു​മ​ണി മു​ത​ല്‍ ബ​ര്‍ക്ക​യി​ലെ അ​ല്‍ഫ​വാ​ന്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ര്‍ സ​ഖാ​ഫി വ​യ​നാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഇ​സ്മാ​ഈ​ല്‍ സ​ഖാ​ഫി കാ​ളാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ക്കും. അ​ല്‍മ​ഖ​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ല്‍ അ​സ്സ​ഖാ​ഫ് മ​ട​ക്ക​ര മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന ഫി​നാ​ന്‍സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ് അ​മാ​നി ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഒ​മാ​ന്‍ നാ​ഷ​ന​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ കാ​മി​ല്‍ സ​ഖാ​ഫി, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​മീ​ദ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ആ​ര്‍.​എ​സ്.​എ.​സി ഒ​മാ​ന്‍ നാ​ഷ​ന​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ് സ​അ​ദി മ​ഞ്ഞ​പ്പ​റ്റ, കെ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ഖ്ബാ​ല്‍ മം​ഗ​ളൂ​രു, സു​ന്നി ജം​ഇ​യ്യ​തു​ല്‍ മു​അ​ല്ലി​മീ​ന്‍ ഒ​മാ​ന്‍ റേ​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​അ​ഫ​ര്‍ സ​അ​ദി പാ​ക്ക​ണ, ഡോ. ​സാ​ഹി​ര്‍ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ഇ​സ്മാ​യി​ല്‍ സ​ഖാ​ഫി കാ​ളാ​ട് ചെ​യ​ര്‍മാ​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി ന​രി​ക്കോ​ട് ക​ണ്‍വീ​ന​റും റ​ഫീ​ഖ് ധ​ര്‍മ​ടം ഫി​നാ​ന്‍സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ന്‍ ല​ത്വീ​ഫി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യി 101 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

