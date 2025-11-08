Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 9:33 AM IST

    ചൈ​ന, ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​സ​ര​ഹി​ത പ്ര​വേ​ശ​നം നീ​ട്ടി

    ചൈ​ന, ഒ​മാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള വി​സ​ര​ഹി​ത പ്ര​വേ​ശ​നം നീ​ട്ടി
    മ​സ്ക​ത്ത്: ചൈ​ന, ഒ​മാ​നി​യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​സ ഇ​ല്ലാ​തെ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ത്തും പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം 2026 ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ നീ​ട്ടി​യ​താ​യി ചൈ​നീ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ യാ​ത്ര, വ്യാ​പാ​രം, സം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യം എ​ന്നി​വ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    കൂ​ടാ​തെ ന​വം​ബ​ർ 30 മു​ത​ൽ ഒ​മാ​നും ചൈ​ന​യും ത​മ്മി​ൽ പു​തി​യ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും ചൈ​നീ​സ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ല്യു ​ജി​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം വ്യാ​പി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നി​ല​വി​ൽ നാ​ലു ഒ​മാ​നി ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ചൈ​നീ​സ് ഭാ​ഷാ പ​ഠ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്, കൂ​ടാ​തെ ഒ​മാ​നി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ചൈ​നീ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കാ​നും പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Oman NewsVisa-Free entryChinaOmani citizens
    News Summary - China extends visa-free entry for Omani citizens
