Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightചൈ​ന ഈ​സ്റ്റേ​ൺ...
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 10:30 AM IST

    ചൈ​ന ഈ​സ്റ്റേ​ൺ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് ആ​ദ്യ സ​ർ​വി​സി​ന് ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​സ്ക​ത്ത് -ബെ​യ്ജി​ങ് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന​സ​ർ​വി​സി​ന് തു​ട​ക്കം
    ചൈ​ന ഈ​സ്റ്റേ​ൺ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് ആ​ദ്യ സ​ർ​വി​സി​ന് ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ ചൈ​ന ഈ​സ്റ്റേ​ൺ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് വി​മാ​ന​ത്തെ മ​സ്ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വാ​ട്ട​ർ സ​ല്യൂ​ട്ട് ന​ൽ​0കി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ബെ​യ്ജി​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ ചൈ​ന ഈ​സ്റ്റേ​ൺ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് ആ​ദ്യ സ​ർ​വി​സി​ന് മ​സ്ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം. മ​സ്ക​ത്ത് -ബെ​യ്ജി​ങ് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന​സ​ർ​വീ​സി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​യാ​ണ് ചൈ​ന ഈ​സ്റ്റേ​ൺ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സി​ന്റെ ആ​ദ്യ വി​മാ​നം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മ​സ്ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    ബെ​യ്ജി​ങ് ഡാ​ക്സി​ങ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ ഈ ​ആ​ദ്യ സ​ർ​വീ​സ് ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്.

    ഒ​മാ​ൻ പൈ​തൃ​ക- ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഒ​മാ​നി​ലെ ചൈ​നീ​സ് എം​ബ​സി​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ വി​മാ​ന റൂ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഈ ​സ​ർ​വി​സ് ഒ​മാ​നും ചൈ​ന​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ടൂ​റി​സം, വ്യാ​പാ​രം, നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ വ​ള​രാ​ൻ ഗ​ണ്യ​മാ​യി സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. പു​തി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ​പ്ര​കാ​രം, 299 സീ​റ്റ് ശേ​ഷി​യു​ള്ള എ​യ​ർ​ബ​സ് A330-300 വി​മാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഞാ​യ​ർ, ബു​ധ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ര​ണ്ട് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ReceptionwelcomChina Eastern Airlines
    News Summary - China Eastern Airlines' first service receives warm reception
    Similar News
    Next Story
    X