Madhyamam
    Oman
    16 Nov 2025 10:40 AM IST
    16 Nov 2025 10:40 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ശി​ശു​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ശി​ശു​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ
    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ബെ​ല ഏ​രി​യ വി​മ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ

    ന​ട​ന്ന ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വി​ന്റെ ജ​ന്മ​ദി​ന​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശി​ശു​ദി​നം ആ​ഘേ​ഷി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി.

    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ബെ​ല ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ബെ​ല ഏ​രി​യ വി​മ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ബെ​ല ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ സ്മാ​ര​ക ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​ദ്റ​സ ഹാ​ളി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​വും സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​ര​വു​മാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഫൗ​സ് ഫാ​മി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​മി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഫ​റാ​സ് അ​റാ​ഫ​ത് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹം​ദാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ആ​യി​ഷ മി​ൻ​ഹാ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​യാ​നും ഹൈ​ഫ ഫൈ​സ​ലും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വേ​ദി​യി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.

    ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​യെ​യും അ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യാ​ക്കൂ​ബ് തി​രൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ഫീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, അ​റാ​ഫ​ത്ത് എ​സ്.​വി, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റി​സ്വാ​ൻ, ന​ഫ് ല ​റാ​ഫി, റ​ഫ്‌​സി ഫൈ​സ​ൽ, ഷം​ന ഇ​ബ്രാ​ഹിം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഇ​ബ്ര ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഇ​ൻ​കാ​സ് ഇ​ബ്ര റി​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലെ കു​രു​ന്നു​ക​ൾ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് ഡേ ​ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ണ്ഡി​റ്റ് ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു​വി​ന് കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​തി​യാ​യ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ പ​ര​സ്പ​രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​ണ്ണ​വു​മാ​യ ഒ​രു ലോ​കം എ​ങ്ങ​നെ നി​ർ​മി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​മ​യ ബി​ബി​ൻ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും ക​ഴി​വു​ക​ളും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജെ​സ്‌​വി​ൻ സു​നി​ൽ, നെ​ഹ്റു​വി​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​വി​ൻ സൈ​മ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​യാ​ന ബി​ബി​ൻ, ജെ​സ് മ​രി​യ സു​നി​ൽ, നി​ഹ​ൽ, നി​ഹ, നി​മ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

