Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 10:41 AM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല ഓ​ർ​മ

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല ഓ​ർ​മ
    ഷാ​ന​വാ​സ് ക​റു​ക​പു​ത്തൂ​ർ, മ​ത്ര

    ‘‘...വ​ലി​യ​വ​ർ കൊ​ടി​ക്കാ​ൽ നാ​ട്ടാ​ൻ വേ​ണ്ടി കു​ഴി​യെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​ര​ട്ട​കൊ​ണ്ട് മ​ണ്ണ് വാ​ര​ലാ​ണ് എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ അ​ന്ന​ത്തെ ജോ​ലി. ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ലെ അ​ന്ന് ഫ്ല​ക്സു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ല​മാ​ണ്. സൈ​ക്കി​ളി​ന്റെ ട​യ​റി​ൽ ചാ​ക്ക് തു​ന്നി ചേ​ർ​ത്താ​ണ് അ​ന്ന് വ​ലി​യ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ ഒ​ട്ടി​ക്കാ​റ്. പി​ന്നീ​ട് ടി.​എ​ൻ ശേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി വ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​ബ്ലി​ക് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ടി തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടൊ​ന്നും ഇ​ന്നി​ല്ല...’’

    25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഒ​മാ​നി​ൽ ബേ​ക്ക​റി സെ​യി​ൽ​സി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ തൃ​ത്താ​ല നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം തി​രു​മി​റ്റ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​റു​ക​പു​ത്തൂ​രാ​ണ് എ​ന്റെ വീ​ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​മാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ന്നൊ​ക്കെ റോ​ഡി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് കൊ​ടി​തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടാ​റ്. വ​ലി​യ​വ​ർ കൊ​ടി​ക്കാ​ൽ നാ​ട്ടാ​ൻ വേ​ണ്ടി കു​ഴി​യെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ചി​ര​ട്ട​കൊ​ണ്ട് മ​ണ്ണ് വാ​ര​ലാ​ണ് എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ അ​ന്ന​ത്തെ ജോ​ലി. ഇ​ന്ന​ത്തെ​പ്പോ​ലെ അ​ന്ന് ഫ്ല​ക്സു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത കാ​ല​മാ​ണ്. സൈ​ക്കി​ളി​ന്റെ ട​യ​റി​ൽ ചാ​ക്ക് തു​ന്നി ചേ​ർ​ത്താ​ണ് അ​ന്ന് വ​ലി​യ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ ഒ​ട്ടി​ക്കാ​റ്. പി​ന്നീ​ട് ടി.​എ​ൻ. ശേ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി വ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ടി​തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ഡി​ജി​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​നാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടൊ​ന്നും ഇ​ന്നി​ല്ല. ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ സ്വ​പ്ന​മാ​യി​രു​ന്ന ഗ്രാ​മ സ്വ​രാ​ജ് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തീ​രാ​ജ് ന​ഗ​ര​പാ​ലി​ക ബി​ല്ല് നി​യ​മ​മാ​യി വ​ന്ന് ആ​ദ്യ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് ഓ​ർ​മ​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്.

    1995ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. തി​രു​മി​റ്റ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ശ​ക്തി കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്. വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടാ​റാ​ണ് പ​തി​വ്. ഇ​പ്പോ​ൾ അ​തി​നൊ​ക്കെ ഒ​രു മാ​റ്റം വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. 1995ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. അ​ന്നൊ​ക്കെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ​വാ​ൻ പ​ല പ്ര​മു​ഖ​രെ​യും നാ​ലും അ​ഞ്ചും പ്രാ​വ​ശ്യം ചെ​ന്ന് ക​ണ്ടു സം​സാ​രി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷ​മേ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ കി​ട്ടൂ. ആ​ർ​ക്കും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​വാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ഇ​ന്ന് അ​ങ്ങ​നെ​യ​ല്ല. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​വാ​ൻ ആ​ദ്യം പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്ക​ണം. പി​ന്നീ​ട് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മ​ത്സ​രം. അ​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ടു​മ​ത്സ​രം. ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​വ​ണം . 1995ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബൂ​ത്ത് ഏ​ജ​ന്റാ​യും കൗ​ണ്ടി​ങ് ഏ​ജ​ന്റാ​യും നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    അ​ന്ന് ഇ​ന്ന​ത്തെ പോ​ലെ വോ​ട്ടി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ അ​ല്ല ബാ​ല​റ്റ് പേ​പ്പ​ർ ആ​ണ്. ഫ​ലം വ​രാ​ൻ ഒ​രു​പാ​ട് സ​മ​യം എ​ടു​ക്കും. കൗ​ണ്ടി​ങ് ഏ​ജ​ന്റാ​യി രാ​വി​ലെ പോ​യി​ട്ട് പി​റ്റേ​ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. വി​ജ​യം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​ല്ലാം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ന്റെ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ട് വീ​ടി​നു​സ​മീ​പം പ​ട​ക്കം​പൊ​ട്ടി​ച്ചു പോ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്റെ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ്. ആ​ദ​ർ​ശ​പ​ര​മാ​യി ര​ണ്ടു​മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ആ​ണെ​ങ്കി​ലും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​നും സ്നേ​ഹ​ത്തി​നും ഒ​രു കു​റ​വു​മി​ല്ല. അ​ത് ഇ​പ്പോ​ഴും കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​തി​ലും വീ​റും വാ​ശി​യും കൂ​ടി​യ​താ​ണ്. ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കും എ​ന്നു​ള്ള ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ കോ​ട്ട​യാ​യ തി​രു​മി​റ്റ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 2010ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് ഐ​ക്യ​മു​ന്ന​ണി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച​ത്. നി​ര​വ​ധി വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ങ്കി​ലും പ​റ്റേ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യി. ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യം ഐ​ക്യ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മു​ന്ന​ണി തി​രു​മി​റ്റ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഭ​ര​ണം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കും എ​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

