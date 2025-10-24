Begin typing your search above and press return to search.
    24 Oct 2025 10:58 AM IST
    24 Oct 2025 10:58 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ലാ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ​ലാ​ല​യി​ൽ എ​ത്തും
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ലാ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    സ​ലാ​ല: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​ലാ​ല​യി​ലെ പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​േ​മ്മ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ലാ​ല​യി​ൽ എ​ത്തു​ക. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​സ​ലാ​ല അ​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വേ​ദി​യി​ൽ കേ​ര​ള വി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം 2025’ ആ​രം​ഭി​ക്കും. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ കൂ​ടാ​തെ കേ​ര​ള സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​നു​മാ​യ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സ​ലാ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വം മു​ന്നൊ​രു​ക്കം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം

    വൈ​കീ​ട്ട് 6.30 മു​ത​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​വും. എ​ട്ട് മ​ണി​യോ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തും. വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​തി​ഥി​ക​ളെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കും. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട നൂ​റ്റി ഒ​ന്നം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ചെ​റു വി​ഡി​യോ​ക​ളും ആ​ശം​സ കാ​ർ​ഡു​ക​ളു​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ന​ഗ​രി​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന്റെ പ​വ​ലി​യ​ൻ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സ​ലാ​ല ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ, ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ, കേ​ര​ള വി​ങ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അം​ബു​ജാ​ക്ഷ​ൻ മ​യ്യി​ൽ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​കെ. പ​വി​ത്ര​ൻ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ രാ​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ ജാ, ​പ​വി​ത്ര​ൻ കാ​രാ​യി, ഹേ​മ ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ, കേ​ര​ള വി​ങ് ഒ​ബ്സ​ർ​വ​ർ പ്ര​വീ​ൺ, കേ​ര​ള വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​നീ​ഷ് ച​ക്ക​ര​ക്ക​ൽ, ഷെ​മീ​ന അ​ൻ​സാ​രി എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

