Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 10:12 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:12 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം രാ​ഷ്ട്രീ​യ നാ​ട​കം -​ഐ.​ഒ.​സി ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള ഘ​ട​കം

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം രാ​ഷ്ട്രീ​യ നാ​ട​കം -​ഐ.​ഒ.​സി ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള ഘ​ട​കം
    cancel
    camera_alt

    ഐ.​ഒ.​സി ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള ഘ​ട​കം യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ത്തും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വേ​ദ​ന​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത്‌ വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഭ​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ നാ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​വ​ർ​സീ​സ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഐ.​ഒ.​സി ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള ഘ​ട​കം) ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ട്ടെ​ല്ലാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ വി​യ​ർ​പ്പി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ കേ​ര​ളം വ​ള​ർ​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ​യെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തെ​യും രാ​ഷ്‌​ട്രീ​യ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഐ.​ഒ.​സി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​തി​ഫ​ലം പൊ​ള്ള​യാ​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി​യു​ടെ ഇ​രു​ണ്ട കാ​ല​ത്ത് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ഴ്ന്ന​പ്പോ​ൾ നോ​ക്കി​നി​ന്ന​ത് ഇ​തേ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​ണെ​ന്ന​ത് മ​റ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ത്താ​ശ ന​ൽ​കു​ക​യും സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളെ വേ​ർ​തി​രി​ച്ച് രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ടം കൊ​യ്യാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വേ​ദ​ന​ക​ളെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​യി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഈ ​ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യ​ല്ല, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യു​ള്ള വേ​ദി ഒ​രു​ക്ക​ലാ​ണെ​ന്നും ഐ.​ഒ.​സി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഐ.​ഒ.​സി ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള ഘ​ട​കം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​നി​ഷ്‌​താ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsKerala CMPinarayi Vijayangulf news malayalam
    News Summary - Chief Minister's Gulf visit a political drama - IOC Oman Kerala phase
    Similar News
    Next Story
    X