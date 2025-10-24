Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 10:55 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​ഹ​സ​നം - ഇ​ൻ​ക്ക​സ് ഒ​മാ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​ഹ​സ​നം - ഇ​ൻ​ക്ക​സ് ഒ​മാ​ൻ
    cancel
    Listen to this Article

    ഒ​മാ​ൻ: പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ടു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നാ​ട​ക​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ൻ​ക്ക​സ് ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് എ​ന്ന​തി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശം ഇ​ല്ലെ​ന്ന് അ​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന, ഒ​രു​ത​ര​ത്തി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​യം നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തും ഈ ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ട്ടി​പ്പി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഗ​ൾ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​റു​മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കും എ​ന്ന​ത് ജ​ല​രേ​ഖ​യാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ഒ​മ്പ​തു​വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​ത്ത ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​ണ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ വോ​ട്ട് ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ആ​ണെ​ന്നും ഇ​ൻ​ക്ക​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എം.​ജെ. സ​ലിം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നീ​ഷ് മു​ര​ളി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സ​ന്തോ​ഷ്‌ പ​ള്ളി​ക്ക​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, തോ​മ​സ് ചെ​റി​യാ​ൻ, ജോ​സ​ഫ് വ​ലി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ, ജോ​ൺ​സ​ൻ യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chief ministerGulf VisitOman
    News Summary - Chief Minister's Gulf visit a farce - Incus Oman
    Similar News
    Next Story
    X