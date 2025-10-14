Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 10:41 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും; ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 23 മു​ത​ൽ

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും; ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 23 മു​ത​ൽ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹം ഏ​റെ ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഗ​മം ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ’ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23, 24, 25 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​മീ​റാ​ത്ത് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, ഗ​ൾ​ഫാ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ഫൗ​ണ്ട​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഒ​മാ​നി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ തു​ട​ങ്ങി ശ്ര​ദ്ധേ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തും. ‘ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്' ആ​ണ് ഇ​ക്കൊ​ല്ല​ത്തെ ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന്റെ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ. പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​മു​ൾ​പ്പ​ടെ എ​ഴു​നൂ​റോ​ളം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഒ​മാ​നി ത​ദ്ദേ​ശീ​യ നൃ​ത്ത​ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഷാ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ലോ​ക​സ​മാ​ധാ​നം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി, ‘മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​രാ​കാം, സ​മാ​ധാ​നം പു​ല​ര​ട്ടെ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഒ​മാ​നി​ലെ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡാ​യ ‘ക​ന​ൽ’ ടീം ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന്റെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി ലോ​ക​കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗ​വും പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജ​യ​ൻ പൊ​യ്യാ​റ ക​ൺ​വീ​ന​റും കെ.​കെ. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി 50 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഐ.​സി.​എ​ഫി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​സ്ക​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ശാ​സ്ത്രാ​ഭി​രു​ചി​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​ചാ​ര​ക​നാ​യ ര​തീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ് ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യെ​ത്തു​ന്ന​ത്.2014 വ​രെ ‘കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​രു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ ഉ​ത്സ​വാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​ൽ​സ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​കെ. സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജ​യ​ൻ പൊ​യ്യാ​റ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, കോ ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ. ​ജ​ഗ​ദീ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​നി​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം കേ​ര​ള വി​ങ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

