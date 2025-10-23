Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 11:54 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 11:54 AM IST

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഇ​ന്ന് ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തും

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​ത്തും. വൈ​കീ​ട്ട് സ്വ​കാ​ര്യ വി​രു​ന്നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് ആ​മി​റാ​ത്തി​​ലെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ശ​നി​യാ​ഴ്‌​ച വൈ​കീ​ട്ട്‌ 7.30ന് ​സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഐ.​എ​സ്‌.​സി കേ​ര​ള വി​ങ് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്‌ മൈ​താ​നി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ടൊ​പ്പം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​നും ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് പ​ര്യ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. ‘മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​മു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്കൂ, സ​മാ​ധാ​നം പു​ല​ര​ട്ടെ’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഒ​മാ​ൻ കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​മി​റാ​ത്ത​ലെ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫി​നാ​യു​ള്ള മു​ന്നൊ​രു​ക്കം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    ആ​മി​റാ​ത്തി​ലെ പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​റ്റ് പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ടൊ​പ്പം പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഈ ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഒ​മാ​നി​ലെ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഒ​മാ​ൻ സ​മ​യം വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴോ​ടെ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സ​മാ​രം​ഭം വി​ളം​ബ​രം ചെ​യ്ത് കേ​ളി​കൊ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങും. തു​ട​ർ​ന്ന് സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ന്ധ്യ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും. മേ​ള​യി​ൽ വി​വി​ധ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കും. ഭ​ക്ഷ​ണ-​പു​സ്ത​ക-​വ​സ്ത്ര-​ആ​ഭ​ര​ണ-​അ​ല​ങ്കാ​ര സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ, മാ​ധ്യ​മം പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ആ​ക​ർ​ഷ​ക ഉ​ത്സ​വ​വേ​ദി​യാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് മാ​റും.

    ന​വോ​ത്ഥാ​ന നാ​യ​ക​ർ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര​സേ​നാ​നി​ക​ൾ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ന​ത് സാം​സ്കാ​രി​ക ബിം​ബ​ങ്ങ​ൾ, നാ​ട​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, ക​ല​ശം-​കാ​വ​ടി തു​ട​ങ്ങി കു​ട്ടി​ക​ളും സ്ത്രീ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് അ​ഴ​കേ​റ്റും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​മാ​നി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 'ക​ന​ൽ' ബാ​ൻ​ഡ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ങ്ങേ​റും.

    ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ശാ​സ്ത്രാ​ഭി​രു​ചി​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ് അ​റി​യി​ച്ചു. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പ​ന്ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന-​വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​യ 'ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പൈ​സ​സ്' ആ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ.

