    date_range 25 Sept 2025 11:48 AM IST
    date_range 25 Sept 2025 11:48 AM IST

    ചെ​ക്കു​ക​ൾ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യു​ന്നു; സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക്ര​മേ​ണ​യു​ള്ള മാ​റ്റം
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ചെ​ക്കു​ക​ൾ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​വ് വ​ന്ന​താ​യി സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ (സി.​ബി.​ഒ) ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട്. ആ​റ് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക്ര​മേ​ണ​യു​ള്ള മാ​റ്റ​ത്തെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ചെ​ക്കു​ക​ള്‍, നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള പ​ണ​മ​ട​ക്ക​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​പി​ശ​കു​ക​ള്‍ ക്ലി​യ​റി​ങ്ങി​നാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മൊ​ത്തം ചെ​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ നേ​രി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​ത്ത ആ​കെ ചെ​ക്കു​ക​ള്‍ 13.89 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു (362,072 ല്‍ ​നി​ന്ന് 311,764 ആ​യി). പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​ത്ത ചെ​ക്കു​ക​ളു​ടെ വി​ഹി​തം 2023ല്‍ 9.8 ​ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 8.9 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു.

    ധ​ന​കാ​ര്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​രു​ടെ ചെ​ക്ക് ക്ലി​യ​റി​ങ് ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ള്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​ത്ത ചെ​ക്കു​ക​ള്‍ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി, ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യും കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യ അ​നു​സ​ര​ണ രീ​തി​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ലും പേ​മെ​ന്റ് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ അ​വ​രു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ള്‍, ഫ​ണ്ടി​ന്റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ല്‍ ചെ​ക്കു​ക​ള്‍ ബൗ​ണ്‍സ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ എ​ണ്ണം കൂ​ടു​ത​ല്‍ കു​റ​യു​മെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​ത്ത ചെ​ക്കു​ക​ളു​ടെ പ്രാ​ഥ​മി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഫ​ണ്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ചെ​ക്കു​ക​ള്‍ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത് 12.2 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട അ​ക്കൗ​ണ്ട് ബാ​ല​ന്‍സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും ചെ​ക്കു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​ക്കൗ​ണ്ട് ക്ലോ​സ്ഡ്/​ഫ്രോ​സ​ണ്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സു​ക​ള്‍ 29.1 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും നി​ഷ്‌​ക്രി​യ​മോ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ ആ​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ള്‍ കു​റ​യു​ന്ന​താ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

