    യു.​എ.​ഇ-​ഒ​മാ​ൻ റെ​യി​ൽ റൂ​ട്ടി​ൽ ച​ര​ക്ക്​ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ്​ ​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​ന്നു

    നോ​തം ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സും എ.​ഡി പോ​ർ​ട്​​സ്​ ഗ്രൂ​പ്പും ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    യു.​എ.​ഇ-​ഒ​മാ​ൻ റെ​യി​ൽ റൂ​ട്ടി​ൽ ച​ര​ക്ക്​ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ്​ ​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​ന്നു
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നോ​തം ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സും എ.​ഡി പോ​ർ​ട്​​സ്​ ഗ്രൂ​പ്പും ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ സോ​ഹാ​റി​നെ​യും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റി​െ​ന​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ​ഫീ​ത്​​ ച​ര​ക്ക്​ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​റി​ൽ ഹ​ഫീ​ത്​ റെ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി നോ​തം ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സും എ.​ഡി പോ​ർ​ട്​​സ്​ ഗ്രൂ​പ്​ ക​മ്പ​നി​യും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി പോ​ർ​ട്​​സ്​ ​ഗ്രൂ​പ്പി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ്​ നോ​തം ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്ലോ​ബ​ൽ റെ​യി​ൽ 2025 എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ​ത്. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ച​ര​ക്ക്​ ഗ​താ​ഗ​തം ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പു​തി​യ ക​രാ​ർ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും.




    ​ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം നോ​തം ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്​ ഹ​ഫീ​ത്​ റെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ പ്ര​തി​ദി​ന സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ആ​ഴ്​​ച​യി​ൽ ഏ​ഴ്​ ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​ർ ട്രെ​യ്​​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും സ​ർ​വി​സ്. ഓ​രോ ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റി​നും 276 ടി.​ഇ.​യു ശേ​ഷി​യു​ണ്ടാ​കും. അ​താ​യ​ത്​ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 193,200 ടി.​ഇ.​യു യൂ​നി​റ്റാ​യി​രി​ക്കും ശേ​ഷി. 20, 40, 45 അ​ടി ക​ണ്ടെ​യ്​​ന​റു​ക​ളാ​ണ് സ​ർ​വി​സി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. ഇ​തി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യി എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​വും. ​ജ​ന​റ​ൽ കാ​ർ​ഗോ, ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, വി​വി​ധ ഉ​ൽ​​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ​സ്, കാ​ർ​ഷി​ക ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, മ​റ്റ്​ അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രി​ക്കും ​ച​ര​ക്ക്​ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ വ​ഴി കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ര​ണ്ട്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ റെ​യി​ൽ വ​ഴി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന്​ നോ​തം ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, എ.​ഡി പോ​ർ​ട്​​സ്​ ഗ്രൂ​പ്പ്​ സി.​ഇ.​ഒ സ​മി​ർ ച​തു​ർ​വേ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഹ്ര​സ്വ ദൂ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ നീ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തേ​ക്കാ​ൾ റെ​യി​ൽ സ​ർ​വി​സി​ന്​ ചെ​ല​വ്​ കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​നി​ലെ സു​ഹാ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തെ​യും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ​ഫീ​ത്​ റെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​ക്ക്​​ 238 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്​ നീ​ളം. 300 കോ​ടി യു.​എ​സ്​ ഡോ​ള​റാ​ണ്​ നി​ർ​മാ​ണ ചെ​ല​വ്. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

