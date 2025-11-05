Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസി.​എ​ച്ച്....
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 10:52 AM IST

    സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി

    നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി അ​ൽ ഖു​വൈ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ ഖു​വൈ​റി​ലെ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പേ​രാ​മ്പ്ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി.​എം. ഷാ​ഫി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ത്ര ഏ​രി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റാ​ഷി​ദ്‌ പൊ​ന്നാ​നി സി.​എ​ച്ച്. അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മു​ബാ​റ​ക്ക് വാ​ഫി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഉ​മ​ർ വാ​ഫി, ഫി​റോ​സ് എ.​പി, ല​ത്തീ​ഫ് പു​റ​ക്കാ​ട്, ഗ​ഫൂ​ർ ഹു​ദ​വി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​ത്ര ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സീ​തി സാ​ഹി​ബ്‌ പു​ന​ർ വാ​യ​ന പ്ര​ബ​ന്ധ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ മു​ബാ​റ​ക് വാ​ഫി​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം റാ​ഷി​ദ് പൊ​ന്നാ​നി കൈ​മാ​റി. അ​ൽ​ഖു​വൈ​ർ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​മ​ദ് മ​ച്ചി​യ​ത്ത്, റി​യാ​സ് എ​ൻ. തൃ​ക്ക​രി​പൂ​ർ, ഹാ​ഷിം പാ​റാ​ട്, ഹാ​ഷിം വ​യ​നാ​ട്, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ പു​ത്ത​ന​ത്താ​ണി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​സീ​സ് കെ.​വി ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:memorialCH Muhammad KoyaC.H
    News Summary - C.H. Muhammad Koya Memorial
    Similar News
    Next Story
    X