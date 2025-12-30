Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 30 Dec 2025 11:15 AM IST
    date_range 30 Dec 2025 11:15 AM IST

    സി​ജി സ​ലാ​ല ടീ​ൻ​സ്‌ മീ​റ്റും പാ​ര​ന്റി​ങ്ങും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സി​ജി സ​ലാ​ല ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ്‌ ഇ​ന്ത്യ (സി​ജി) സ​ലാ​ല​യി​ൽ ടീ​ൻ​സ്‌ മീ​റ്റും പാ​ര​ന്റി​ങ്ങും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ത്തീ​നി​ലെ ഫാം ​ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ടീ​ൻ​സ്‌ മീ​റ്റി​ൽ എ​ച്ച്.​ആ​ർ ട്രെ​യി​ന​റും ലൈ​ഫ് കോ​ച്ചു​മാ​യ ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മ​രി​തേ​രി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പാ​ര​ന്റി​ങ്ങി​ൽ നി​ര​വ​ധി ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    സി​ജി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഹു​സൈ​ൻ കാ​ച്ചി​ലോ​ടി, കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്‌ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​ഷാ​ജി​ദ് മ​രു​തോ​റ, ഡോ. ​വി.​എ​സ്‌. സു​നി​ൽ, മു​ന​വ്വി​ർ, മു​നീ​ർ ഇ.​എം, ഷൗ​ക്ക​ത്ത്‌ വ​യ​നാ​ട്‌, സ്വാ​ലി​ഹ്‌, ഫി​റോ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - CG Salalah organized a teen meeting and parenting
