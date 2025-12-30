സിജി സലാല ടീൻസ് മീറ്റും പാരന്റിങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
സലാല: സെന്റർ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഇന്ത്യ (സിജി) സലാലയിൽ ടീൻസ് മീറ്റും പാരന്റിങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇത്തീനിലെ ഫാം ഹൗസിൽ നടന്ന ടീൻസ് മീറ്റിൽ എച്ച്.ആർ ട്രെയിനറും ലൈഫ് കോച്ചുമായ ഡോ. ഇസ്മായിൽ മരിതേരി വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിച്ചു. ഐഡിയൽ ഹാളിൽ നടന്ന പാരന്റിങ്ങിൽ നിരവധി രക്ഷിതാക്കൾ സംബന്ധിച്ചു.
സിജി ചെയർമാൻ കെ. ഇബ്രാഹിം അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഹുസൈൻ കാച്ചിലോടി, കെ. ഷൗക്കത്തലി എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. കൺവീനർ ഡോ. ഷാജിദ് മരുതോറ, ഡോ. വി.എസ്. സുനിൽ, മുനവ്വിർ, മുനീർ ഇ.എം, ഷൗക്കത്ത് വയനാട്, സ്വാലിഹ്, ഫിറോസ് എന്നിവർ നേത്യത്വം നൽകി. പരിപാടികളിൽ നിരവധി വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും സംബന്ധിച്ചു.
