Posted Ondate_range 31 Dec 2025 9:35 AM IST
Updated Ondate_range 31 Dec 2025 9:35 AM IST
സിജി സലാല എ.ഐ പരിശീലനം; വിവിധ രാജ്യക്കാരായ അധ്യാപകർ പങ്കെടുത്തുtext_fields
News Summary - CG Salalah AI training; Teachers from various countries participated
സലാല: അധ്യാപകർക്കായി സിജി സലാല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എ.ഐ) പരിശീലന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വേൾഡ് സ്കൂളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിന് ഡോ. ഇസ്മായിൽ മരുതേരി നേതൃത്വം നൽകി. വേൾഡ് സ്കൂൾ അസി. പ്രിൻസിപ്പൽ സെൽവൻ സുഭാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും വിവിധ രാജ്യക്കാരായ അധ്യാപകർ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സിജി സലാല ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. റിസാൻ മാസ്റ്റർ, ഡോ. വി.എസ്. സുനിൽ, മുനവ്വിർ, ആർ.കെ. അബു, മുനീർ ഇ.എം, കൺവീനർ ഡോ. ഷാജിദ് നേതൃത്വം നൽകി.
