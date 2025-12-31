Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസി​ജി സ​ലാ​ല എ.​ഐ...
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 9:35 AM IST

    സി​ജി സ​ലാ​ല എ.​ഐ പ​രി​ശീ​ല​നം; വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​​ങ്കെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    സി​ജി സ​ലാ​ല എ.​ഐ പ​രി​ശീ​ല​നം; വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​​ങ്കെടുത്തു
    cancel
    camera_alt

    അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി സി​ജി സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എ.​ഐ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പ്

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി സി​ജി സ​ലാ​ല ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വേ​ൾ​ഡ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ന് ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മ​രു​തേ​രി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വേ​ൾ​ഡ് സ്കൂ​ൾ അ​സി. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ൽ​വ​ൻ സു​ഭാ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സി​ജി സ​ലാ​ല ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റി​സാ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, ഡോ. ​വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ, മു​ന​വ്വി​ർ, ആ​ർ.​കെ. അ​ബു, മു​നീ​ർ ഇ.​എം, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​ഷാ​ജി​ദ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsai trainingCG Salalahgulf news malayalam
    News Summary - CG Salalah AI training; Teachers from various countries participated
    Similar News
    Next Story
    X