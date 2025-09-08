Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 2:02 PM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ഹ്യ​ദം തി​രി​ച്ചു പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​ക​ണം -സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ്‌ ത​ങ്ങ​ൾ

    ലു​ബാ​ൻ പാ​ല​സ്‌ ഹാ​ളി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നേ​ഹസം​ഗ​മം പാ​ണ​ക്കാ​ട്‌ സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ്‌ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    സ​ലാ​ല: ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​മു​ക്ക്‌ പു​ന​ർ​ജീ​വ​ന​മാ​ണെ​ന്നും സ​്നേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലി​ലൂ​ടെ​യും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ച്‌ ഇ​രി​ക്ക​ലി​ലൂ​ടെ​യും നാ​മ​ത്‌ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പാ​ണ​ക്കാ​ട്‌ സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ്‌ ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ലു​ബാ​ൻ പാ​ല​സ്‌ ഹാ​ളി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നേ​ഹ​സം​ഗ​മം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വി​ഭാ​ഗീ​യശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​ശ​ബ്‌​ദ​മാ​യി​രു​ന്നാ​ൽ വ​ലി​യ നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​കും. ഒ​രു​മി​ച്ച്‌ നി​ൽ​ക്കാ​ൻ ദു​ര​ന്തം വ​രാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സ​ദ​സ്സ്

    മ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ത്മാ​വ്‌ ചോ​ർ​ന്ന് പോ​കാ​തെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്വാ​മി അ​ത്മ​ദാ​സ്‌ യ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്നേ​ഹ​വും ക​രു​ണ​യും സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​വും മ​ത​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ നാ​സ​ർ ഫൈ​സി കൂ​ട​ത്താ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സ്നേ​ഹ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​വാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് സ​ലാ​ല ഓ​ർ​ത്തോ​ഡോ​ക്സ്‌ ച​ർ​ച്ചി​ലെ ഫാ​ദ​ർ ടി​നു ക​റി​യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ലാ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ വി.​പി. അ​ബ്ദു​സ​ലാം ഹാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ശൈ​ഖ്‌ നാ​യി​ഫ്‌ അ​ൽ ഷ​ൻ​ഫ​രി, ഡോ. ​കെ.​സ​നാ​ത​ന​ൻ , രാ​ജേ​ഷ്‌ കു​മാ​ർ ത്സ, ​ബ​ദ​ർ അ​ൽ​സ​മ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫി​റാ​സ​തു ഹ​സ്സ​ൻ, നാ​സ​ർ പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ, ഹു​സൈ​ൻ കാ​ച്ചി​ലോ​ടി, ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി, ഷെ​സ്‌​ന നി​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്‌ ഫൈ​സി അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്‌ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കിഅ​ബ്‌​ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്‌ ഫൈ​സി, ലി​ജോ ലാ​സ​ർ, ജി.​സ​ലിം​സേ​ട്ട്‌, ഡോ. ​നി​ഷ്‌​താ​ർ, അ​ബ്‌​ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ , മ​ണി ക​ണ്ഠ​ൻ, അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സ​ഖാ​ഫി, കെ.​എ.​സ​ലാ​ഹു​ദ്ദി​ൻ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹ്യ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    സ​ലാ​ല കെ​എം​സി​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് ക​ല്പ​റ്റ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷം​സീ​ർ കൊ​ല്ലം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.​പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​വി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ​വ​രെ​ക്കൊ​ണ്ട്‌ ലു​ബാ​ൻ പാ​ല​സ്‌ ഹാ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു ക​വി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മ​ഹ​മൂ​ദ് ഹാ​ജി എ​ട​ച്ചേ​രി, കാ​സിം കോ​ക്കൂ​ർ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് പു​റ​മ​ണ്ണൂ​ർ നാ​സ​ർ ക​മു​ന, ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സി , അ​ബ്ബാ​സ് തോ​ട്ട​റ സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ അ​ലി​യ​മ്പ​ത്ത്, അ​ൽ​ത്താ​ഫ് പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ. റൗ​ളാ ഹാ​രി​സ്, സ​ഫി​യ മ​നാ​ഫ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മ​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മൊ​യ്‌​തു മ​യ്യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​ത്യ​ത്വം ന​ൽ​കി.

