    Oman
    Posted On
    8 Aug 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 9:14 AM IST

    അപസ്മാരം മൂലം ശ്വാസം നിലച്ച കുട്ടിക്ക് രക്ഷകരായി സി.ഡി.എ.എ

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​പ​സ്മാ​രം മൂ​ലം ശ്വാ​സം നി​ല​ച്ച കു​ട്ടി​ക്ക് ര​ക്ഷ​ക​രാ​യി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​ഡി.​എ.​എ). ര​ണ്ട് വ​യ​സ്സു​ള്ള കു​ട്ടി​ക്ക് ശ്വാ​സം നി​ല​ച്ച​താ​യി സി.​ഡി.​എ.​എ​ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര കാ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ച​​പ്പോ​ളാ​ണ് ക​ടു​ത്ത പ​നി മൂ​ലം അ​പ​സ്മാ​രം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഇ​ത് ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ടീം ​ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ സി.​പി.​ആ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പ്ര​ഥ​മ​ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ല്ലാ​വ​രും മ​ന​സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ഉ​ട​ന​ടി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

