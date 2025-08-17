Begin typing your search above and press return to search.
    17 Aug 2025 10:07 AM IST
    17 Aug 2025 10:07 AM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ ഒമാൻ ക്ലസ്റ്റർ ഫുട്ബാൾ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന്

    സി.ബി.എസ്.ഇ ഒമാൻ ക്ലസ്റ്റർ ഫുട്ബാൾ ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ഇന്ന്
    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഒ​മാ​ൻ ക്ല​സ്റ്റ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മു​ല​ദ്ദ : സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഒ​മാ​ൻ ക്ല​സ്റ്റ​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് (ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ) ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ടീ​മു​ക​ൾ ആ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​ത്.

    അ​ണ്ട​ർ 14, അ​ണ്ട​ർ 17, അ​ണ്ട​ർ 19 എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം. സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ടി. മു​സ്ത​ഫ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ലീ​ന ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്

    സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്കൂ​ൾ ഹെ​ഡ് ബോ​യ് ജെ​റോം ജോ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ന​ട​ന്നു. ഷ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് (ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ, സ്പോ​ർ​ട്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് കോ-​സ്കോ​ളാ​സ്റ്റി​ക് ആ​ക്ടി​വി​റ്റീ​സ്), ഡോ. ​അ​ജീ​ബ് പാ​ല​ക്ക​ൽ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഡോ. ​സ്മി​ത കൃ​ഷ്ണ​വാ​ര്യ​ർ (മെം​ബ​ർ, എ​സ്.​എം.​സി), മു​സ്ത​ഫ നാ​യ്ക്ക​രി​മ്പി​ൽ (മെം​ബ​ർ,എ​സ്.​എം.​സി), ഗൗ​തം കെ.​പി. (മെം​ബ​ർ, എ​സ്.​എം.​സി) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഷ​മീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദും വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി കി​ക്ക് ഓ​ഫ് ചെ​യ്താ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​ണ്ട​ർ 14 വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ നി​സ്‍വ​ക്കെ​തി​രാ​യ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ സ്‌​കൂ​ളാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യു​ടെ വി​ജ​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ണി​ക​ൾ സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി. ര​ണ്ടാം ദി​വ​സം 12ഉം ​മൂ​ന്നാം ദി​വ​സം 11 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മൂ​ന്ന് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലു​ക​ളോ​ടെ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ് സ​മാ​പി​ക്കും. ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്ക് അ​ണ്ട​ർ-14, വൈ​കു​ന്നേ​രം 4:15 ന് ​അ​ണ്ട​ർ-17, വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​അ​ണ്ട​ർ19 ഫൈ​ന​ലു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

