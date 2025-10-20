Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    20 Oct 2025 1:25 PM IST
    Updated On
    20 Oct 2025 1:25 PM IST

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ നാ​ഷ​നൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ദി ക​ബീ​ർ ടീ​മി​ന് ആ​ദ​ര​വ്

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ നാ​ഷ​നൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ദി ക​ബീ​ർ ടീ​മി​ന് ആ​ദ​ര​വ്
    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വെ​ങ്ക​ല മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ദി ക​ബീ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടീ​മി​ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ൽ​കി​യ ആ​ദ​ര​വ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വെ​ങ്ക​ൽ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ദി ക​ബീ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ ടീ​മി​ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി. പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടു​ന്ന ടീ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ദി ക​ബീ​ർ.

    ടീ​മി​നെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​തി​ന് സ്കൂ​ളി​ലെ ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​നും വേ​ൾ​ഡ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഗെ​യിം​സ് ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ബാ​ൾ മെ​ഡ​ലി​സ്റ്റു​മാ​യ ഷി​ഫാ​സി​നെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.​ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഗാ​ന-​നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ളു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ന്നു. സൗ​ഹൃ​ദ വി​രു​ന്നും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - CBSE National Championship winners
