Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 7:44 AM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ ഹാൻഡ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്; ഐ.എസ്.ഡബ്ല്യു.കെക്ക് വെങ്കലം

    സി.ബി.എസ്.ഇ ഹാൻഡ്ബാൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്; ഐ.എസ്.ഡബ്ല്യു.കെക്ക് വെങ്കലം
    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ദി

    ക​ബീ​ർ ടീം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ദേ​ശീ​യ ഹാ​ൻ​ഡ്ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ച​രി​​ത്ര നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വാ​ദി ക​ബീ​ർ. വാ​രാ​ണ​സി​യി​ലെ ച​ന്ദൗ​ളി​യി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യി വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടി​യാ​ണ് അ​ണ്ട​ർ17 പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ടീം ​സ്കൂ​ളി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ ഒ​മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്ല​സ്റ്റ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ടീം ​സ്വ​ർ​ണ​മ​ണി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​നെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ടീം ​കാ​യി​ക ഇ​ന​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മെ​ഡ​ൽ നേ​ടു​ന്ന ആ​ദ്യ ടീ​മെ​ന്ന നേ​ട്ട​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യ സി​ഫാ​സി​ന്റെ കീ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്നു ടീം ​വി​ജ​യം കൊ​യ്ത​ത്.

    TAGS:CBSEgulfOmanHandball Championship
    News Summary - CBSE Handball Championship ISWK wins bronze
