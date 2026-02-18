Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    18 Feb 2026 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 11:56 AM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷകൾക്ക് തുടക്കം

    സി.ബി.എസ്.ഇ പരീക്ഷകൾക്ക് തുടക്കം
    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് ക​ണ​ക്കു പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​ൻ പ​രീ​ക്ഷാ ഹാ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ത​ന്റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് ആ​ശം​സ നേ​രു​ന്ന അ​ധ്യാ​പി​ക. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ

    നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച. (ഫോ​ട്ടോ: വി.​കെ. ഷെ​ഫീ​ർ)

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 10, 12 ക്ലാ​സ്സു​ക​ളി​ലെ ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​യി. 22 ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 5,000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ 2,800ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും 2,200ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന​ത്. പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ്യ ദി​നം മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ് പ​രീ​ക്ഷ​യും പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി, എ​ന്റ​ർ​പ്ര​ണ​ർ​ഷി​പ്പ് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ മാ​ർ​ച്ച് 10 ഓ​ടെ​യും പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ഏ​പ്രി​ൽ 10 ഓ​ടെ​യും അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷാ​ക്ര​മം. ദേ​ശീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ന​യ​ത്തി​ന്റെ (എ​ൻ.​ഇ.​പി 2020) ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ആ​ദ്യ പ​രീ​ക്ഷ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ പ​രീ​ക്ഷ മെ​യ് 15ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും.

