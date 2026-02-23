Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman 'ബൈ ​നൗ, പേ ​ലേ​റ്റ​ർ'...
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Feb 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Feb 2026 11:21 AM IST

    ‘ബൈ ​നൗ, പേ ​ലേ​റ്റ​ർ’ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സി.​ബി.​ഒ

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ ന​ട​പ​ടി
    ‘ബൈ ​നൗ, പേ ​ലേ​റ്റ​ർ’ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സി.​ബി.​ഒ
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ‘ബൈ ​നൗ, പേ ​ലേ​റ്റ​ർ’ (ബി.​എ​ൻ.​പി.​എ​ൽ) സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ (സി.​ബി.​ഒ). ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം. ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ​യോ മ​റ്റ് ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ പോ​ലെ​ബി.​എ​ൻ.​പി.​എ​ല്ലും കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലാ​വു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ്, റി​സ്ക് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, കൃ​ത്യ​മാ​യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി സി.​ബി.​ഒ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളോ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളോ ഉ​ട​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി, മു​ൻ​കൂ​ട്ടി നി​ശ്ച​യി​ച്ച വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം പി​ന്നീ​ട് ത​വ​ണ​ക​ളാ​യി പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക ധ​ന​സ​ഹാ​യ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് ‘ബൈ ​നൗ, പേ ​ലേ​റ്റ​ർ’ സേ​വ​നം. ഈ ​മാ​തൃ​ക​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ടം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ ന​ട​പ​ടി.

    ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​ര​മാ​വ​ധി 1,500 റി​യാ​ൽ വ​രെ​യു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളോ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളോ മാ​ത്ര​മേ വാ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. പ​ണം തി​രി​ച്ച​ട​യ്ക്കാ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി 12 മാ​സം സ​മ​യം ല​ഭി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​പ​ണം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഷെ​യ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നോ, ക്രി​പ്റ്റോ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​നോ, ചൂ​താ​ട്ട​ത്തി​നോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​യു​ണ്ട്. ഈ ​സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 2,50,000 റി​യാ​ൽ മൂ​ല​ധ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന ഫീ​സു​ക​ൾ, തി​രി​ച്ച​ട​വ് തീ​യ​തി​ക​ൾ, വൈ​കി​യാ​ൽ അ​ട​യ്ക്കേ​ണ്ട പി​ഴ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ വി​വ​രം ന​ൽ​ക​ണം. ഹി​ഡ​ൻ ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ പാ​ടി​ല്ല. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ക്രെ​ഡി​റ്റ് ഹി​സ്റ്റ​റി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷ​മേ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി വ​ലി​യ ക​ട​ക്കെ​ണി​യി​ൽ വീ​ഴു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണം സ​ഹാ​യി​ക്കും. സേ​വ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​തി​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ഓ​രോ ക​മ്പ​നി​ക്കും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഒ​രു സം​വി​ധാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ക​മ്പ​നി​യി​ൽ നി​ന്ന് നീ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കി​നെ സ​മീ​പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്റെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്റെ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.

    ആ​ഡം​ബ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​നോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ലോ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​മു​ണ്ട്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ചൂ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മം മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ൽ ബി.​എ​ൻ.​പി.​എ​ൽ സേ​വ​നം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ സി.​ബി.​ഒ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും വാ​ങ്ങി​യി​രി​ക്ക​ണം. നി​ല​വി​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കോ മ​റ്റ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കോ ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ഈ ​സേ​വ​നം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് സി.​ബി.​ഒ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​നു​മ​തി തേ​ട​ണം. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ബി​സി​ന​സ് പ്ലാ​ൻ, സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സി.​ബി.​ഒ നി​ശ്ച​യി​ച്ച യോ​ഗ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളു​ണ്ട്. വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള ബി.​എ​ൻ.​പി.​എ​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​മാ​നി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ ത​ന്നെ ക​മ്പ​നി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ക​യും സി.​ബി.​ഒ​യു​ടെ എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. കൃ​ത്യ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​ത്ത​റ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക സം​വി​ധാ​ന​വു​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ഇ​നി ഒ​മാ​നി​ൽ ഈ ​സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ളൂ.

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
