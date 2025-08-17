Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightജനാധിപത്യ...
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 10:03 AM IST

    ജനാധിപത്യ അട്ടിമറിക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണം- ചർച്ച സംഗമം

    text_fields
    bookmark_border
    ജനാധിപത്യ അട്ടിമറിക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണം- ചർച്ച സംഗമം
    cancel
    camera_alt

    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം

    സ​ലാ​ല: ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കെ​തി​രെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ‘പൗ​ര​ത്വം ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ർ​ച്ച സം​ഗ​മം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭാ​വി​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​യി. വോ​ട്ട് കൊ​ള്ള​യും വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​ലും ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ​രാ​ജും കൂ​ട്ട കു​ടി​യി​റ​ക്ക​ലു​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ശി​ല്പി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വി​ഡി​യോ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം കോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ എം.​കെ. ഷ​ജീ​ൽ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം പ​വി​ത്ര​ൻ കാ​രാ​യി, ഐ.​എം.​ഐ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി മാ​സ്റ്റ​ർ, സ​ർ​ഗ​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സി​നു മാ​സ്റ്റ​ർ, ഡോ. ​ന​ദീ​ജ സ​ലാം, ശ്രീ​വി​ദ്യ ശ്രീ​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    വ​ഹീ​ദ് ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലൂ​ർ ച​ർ​ച്ച നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സാ​ജി​ത ഹ​ഫീ​സ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ത​സ്രീ​ന ഗ​ഫൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ജീ​ബ് ജ​ലാ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പാ​യ​സ​വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു. ഫ​ഹ​ദ് സ​ലാം, സ​ബീ​ർ പി.​ടി, ഷാ​ജി ക​മൂ​ന, മു​സ്ത​ഫ പൊ​ന്നാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsCautionDemocratic coupIndepedence Day
    News Summary - Caution needed against democratic coup - discussion meeting
    Similar News
    Next Story
    X