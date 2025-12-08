Begin typing your search above and press return to search.
    ക​രി​യ​ർ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 1:14 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 1:14 PM IST

    ക​രി​യ​ർ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല

    ക​രി​യ​ർ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല
    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ക​രി​യ​ർ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം

    വ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ‘എം​പ​വ​ർ യു​വ​ർ ചൈ​ൽ​ഡ് സെ​റ്റ് യു​വ​ർ ഗോ​ൾ വി​ത്ത്‌ ഫേ​സ്’ എ​ന്ന ക​രി​യ​ർ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം വ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു​വ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ഫേ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഫേ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യാ​ക്കൂ​ബ് ഫൈ​സി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ ​റ​സാ​ക്ക് എ​രു​മേ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സി.​എം. ന​ജീ​ബ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഫേ​സ് ഐ.​എ.​എ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി സി.​ഇ.​ഒ ബ​ഷീ​ർ എ​ടാ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യും സം​വ​ദി​ച്ചു. ഷ​മീ​ർ പാ​റ​യി​ൽ, മു​ജീ​ബ് ക​ട​ലു​ണ്ടി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കി​ണ​വ​ക്ക​ൽ, സാ​ദി​ഖ് മ​ത്ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കാ​ബൂ​സ്, അ​ജ്മ​ൽ ക​ബീ​ർ, അ​സീ​സ് തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നൈ​സാം ഹ​നീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫൈ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ വൈ​ക്കം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X