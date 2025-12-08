കരിയർ ശിൽപശാലtext_fields
മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി കോട്ടയം ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ ‘എംപവർ യുവർ ചൈൽഡ് സെറ്റ് യുവർ ഗോൾ വിത്ത് ഫേസ്’ എന്ന കരിയർ ശിൽപശാല നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹീം വറ്റല്ലൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യുവപ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ സൗജന്യ സേവനം നൽകുന്ന ഫേസ് അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫേസ് അക്കാദമി ജനറൽ സെക്രട്ടറി യാക്കൂബ് ഫൈസി വിശദീകരിച്ചു.
പ്രസിഡന്റ് ഷാ റസാക്ക് എരുമേലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകൻ സി.എം. നജീബ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. തിരുവനന്തപുരം ഫേസ് ഐ.എ.എസ് അക്കാദമി സി.ഇ.ഒ ബഷീർ എടാട്ട് വിദ്യാർഥികളുമായും രക്ഷിതാക്കളുമായും സംവദിച്ചു. ഷമീർ പാറയിൽ, മുജീബ് കടലുണ്ടി, അഷ്റഫ് കിണവക്കൽ, സാദിഖ് മത്ര, മുഹമ്മദ് കാബൂസ്, അജ്മൽ കബീർ, അസീസ് തൃക്കാക്കര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നൈസാം ഹനീഫ് സ്വാഗതവും ഫൈസൽ മുഹമ്മദ് വൈക്കം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
