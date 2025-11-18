Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 18 Nov 2025 11:24 AM IST
    date_range 18 Nov 2025 11:24 AM IST

    ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    സ​ലാ​ല ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ്

    ക്ലാ​സി​ൽ​നി​ന്ന്

    സ​ലാ​ല: സെൻറ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഇ​ന്ത്യ (സി​ജി) സ​ലാ​ല​യി​ൽ ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സി​ജി​യു​ടെ മു​പ്പ​താം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സി​ജി ഡേ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ‘ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​സി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​വും പാ​ത​യും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ച​ക്ഷ​ണ​ൻ ഡോ. ​വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ‘ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഫാ​ത്തി​മ കെ. ​സം​വ​ദി​ച്ചു. സി​ജി സ​ലാ​ല ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​ഷാ​ജി​ദ് എം., ​ശി​ഹാ​ബ് കാ​ളി​കാ​വ്, മു​നീ​ർ ഇ.​എം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, മു​ന​വ്വി​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് മൂ​സ, റി​സാ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി, ഫി​റോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

