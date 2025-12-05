Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകരിയർ ഗൈഡൻസും...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 11:45 AM IST

    കരിയർ ഗൈഡൻസും പാരന്റിങ് വർക് ഷോപ്പും ഇന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    കരിയർ ഗൈഡൻസും പാരന്റിങ് വർക് ഷോപ്പും ഇന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സും പാ​ര​ന്റി​ങ് വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും.

    റൂ​വി​യി​ലെ സി.​ബി.​ഡി ഏ​രി​യ​യി​ൽ എ​ൻ.​ബി.​ഒ​ക്കു​സ​മീ​പം ദ​നാ​ത്ത് ഹാ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 6.30 മു​ത​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഫേ​സ് ഐ.​എ.​എ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി സി.​ഇ.​ഒ ബ​ഷീ​ർ എ​ടാ​ട്ട്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യാ​ക്കൂ​ബ് ഫൈ​സി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക്ലാ​സ് ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം വ​റ്റ​ല്ലൂ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ParentingworkshopCareer Guidance
    News Summary - Career guidance and parenting workshop today
    Similar News
    Next Story
    X