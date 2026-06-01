ബുറൈമിയിൽ കടക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട കാർ മോഷ്ടിച്ചു; പ്രതി പിടിയിൽ

Posted Ondate_range 1 Jun 2026 6:01 PM IST
ബുറൈമിയിൽ കടക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട കാർ മോഷ്ടിച്ചു; പ്രതി പിടിയിൽtext_fields
News Summary - Car parked in front of shop stolen in Buraimi; suspect arrested
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ ബുറൈമി വിലായത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാർ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ ഒരാളെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് (ആർ.ഒ.പി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മറ്റൊരു വാഹനത്തിന്റെ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതി കാറിന്റെ ലോക്ക് തുറന്നതെന്ന് ആർ.ഒ.പി വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. ഇയാൾക്കെതിരായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരികയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
