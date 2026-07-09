ഇസ്കിയിൽ അഭ്യാസപ്രകടനത്തിനിടെ കാറിന് തീപിടിച്ചു; സ്വദേശി പൗരൻ അറസ്റ്റിൽtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റിലെ ഇസ്കിയിൽ വാഹനത്തിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തിയ സ്വദേശി പൗരനെ റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു സാമൂഹിക ചടങ്ങിനിടെ നടത്തിയ അഭ്യാസപ്രകടനത്തിനിടയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനത്തിന് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ദാഖിലിയ ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് കമാൻഡ് പറഞ്ഞു. സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ചുതന്നെ ഇയാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതിക്കെതിരായ തുടർനിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് ആർ.ഒ.പി അറിയിച്ചു.
റോഡുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും സ്വന്തം ജീവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവനും സ്വത്തുക്കൾക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ പൂർണമായും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും ആർ.ഒ.പി ഡ്രൈവർമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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