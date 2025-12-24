Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 24 Dec 2025 12:11 PM IST
    date_range 24 Dec 2025 12:11 PM IST

    ഒ​മാ​നി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി മ​രി​ച്ചു

    ഒ​മാ​നി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി മ​രി​ച്ചു
    കെ. ​ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി മ​രി​ച്ചു. പാ​ല​ക്കാ​ട് കൊ​ട്ടേ​ക്കാ​ട് ക​ലി​പ്പാ​റ വീ​ട്ടി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ മ​ക​ൻ പു​തു​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി വ​ട​ക്കേ​ത്ത​റ കൃ​ഷ്‌​ണ​കൃ​പ​യി​ൽ കെ. ​ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ (55) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. റു​സ്താ​ഖി​ലെ താ​മ​സ​സ്‌​ഥ​ല​ത്തു നി​ന്നു ജോ​ലി​സ്‌​ഥ​ല​ത്തേ​ക്കു പോ​കാ​ൻ റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ചാ​ണ് മ​ര​ണം.

    16 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. അ​മ്മ: ദേ​വ​കി കൊ​മ്പി. ഭാ​ര്യ: വി​ജ​യ​കു​മാ​രി (ന​ഴ്സ്, പാ​ല​ക്കാ​ട് ശാ​ര​ദ ന​ഴ്‌​സി​ങ് ഹോം). ​മ​ക​ൾ: അ​നു​ശ്രീ. ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചു.സം​സ്കാ​രം ക​ഞ്ചി​ക്കോ​ട് പൊ​തു​ശ്മ‌​ശാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി.

    TAGS:Oman NewsPalakkad Nativgulf news malayalam
    News Summary - Car accident in Oman; Palakkad native died
