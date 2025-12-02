Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 9:04 AM IST

    ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലൂ​രി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​രീ​ക്ഷ​ണം

    ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലൂ​രി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​രീ​ക്ഷ​ണം
    ‘ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും എ​ന്റെ വാ​ർ​ഡി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും എ​ങ്ങ​നെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും എ​ന്നാ​ലോ​ചി​ച്ചി​ട്ട് ഒ​രു പി​ടി​യും കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല. വാ​ർ​ഡി​ലെ മൊ​ത്തം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 15-25ശ​ത​മാ​നം ജോ​ലി/ പ​ഠ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ദൂ​ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ കി​ട​പ്പു രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും വ​യ​സ്സാ​യ​വ​ർ​ക്കും വീ​ട്ടി​ൽ വോ​ട്ടു ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ഇ​തു​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    മു​ക്കം മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് ഞാ​ൻ. ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണം അ​തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കു ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​മാ​നി​ന്റെ ഇ​ങ്ങേ അ​റ്റ​ത്തു​ള്ള ബു​റൈ​മി എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ചൂ​ടു​പി​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​തു പ​തി​വു കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ലു​ടെ പോ​ർ​വി​ളി​ക​ളും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും തു​ട​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ചി​ല​പ്പോ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നാ​ട്ടി​ലോ അ​തോ ഇ​വി​ടെ​യോ എ​ന്ന് തോ​ന്നി​പ്പോ​കും, അ​ത്ര​ക്കു​ണ്ട് പ​ല​രു​ടെ​യും ആ​വേ​ശം.

    എ​നി​ക്ക് 1996ലെ ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി നി​ൽ​ക്കാ​ൻ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കാ​ര​ണം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ല​ബി​ന്

    ചി​ല ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ ഞാ​ൻ നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ കൊ​ടു​ത്തു. ഇ​ത​റി​ഞ്ഞ നാ​ട്ടി​ലെ ഇ​ട​തും വ​ല​തും പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്ന് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കാ​ര​ണം ആ​രു ജ​യി​ച്ചാ​ലും 10ൽ ​കു​റ​ഞ്ഞ വോ​ട്ടി​നേ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റൂ. എ​ന്റെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും വോ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ​ത​ന്നെ ജ​യി​ച്ചു​ക​യ​റാം എ​ന്ന് ര​ണ്ടു​കൂ​ട്ട​ർ​ക്കും ന​ന്നാ​യി അ​റി​യാം. അ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ർ പ​ല ഓ​ഫ​റു​ക​ളും മു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ചു.

    അ​വ​സാ​നം ഞാ​ൻ എ​ഴു​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ 10 ഉ​പാ​ധി​ക​ൾ ആ​ര് നി​റ​വേ​റ്റു​മോ അ​വ​ർ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി അ​ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. നാ​ട്ടി​ലെ ഒ​രു ബ​സ് സ്റ്റോ​പ്പി​ന് വേ​ണ്ട കാ​ശും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൊ​തു​ജ​ന വാ​യ​ന​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ട് ദി​ന​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​ത​ന്നു. ബാ​ക്കി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​നു​ശേ​ഷം ചെ​യ്യാം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ങ്ങ​നെ ഞാ​ൻ നോ​മി​നേ​ഷ​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ എ​ല്ലാ കു​ടും​ബ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി പോ​യി. ആ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 12 വോ​ട്ടി​ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    അ​ക്കാ​ല​ത്ത് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ജ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ന്ന് എ​ന്റെ വാ​ർ​ഡി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ഒ​റ്റ​ക്കാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി ജ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു വാ​ർ​ഡാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ്രാ​വ​ശ്യം യു.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​യി സ​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​പ്രാ​വ​ശ്യം ആ​രു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യി​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ ഒ​റ്റ​ക്ക് വി​ജ​യി​ച്ച് ക​യ​റാം എ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വ​സ​മാ​യി​രി​ക്കാം ഒ​റ്റ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ.

    ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും എ​ന്റെ വാ​ർ​ഡി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും എ​ങ്ങ​നെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും എ​ന്നാ​ലോ​ചി​ച്ചി​ട്ട് ഒ​രു പി​ടി​യും കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല. വാ​ർ​ഡി​ലെ മൊ​ത്തം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 15-25ശ​ത​മാ​നം ജോ​ലി/ പ​ഠ​ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദൂ​ര​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ കി​ട​പ്പു രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും വ​യ​സ്സാ​യ​വ​ർ​ക്കും വീ​ട്ടി​ൽ വോ​ട്ടു ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ഇ​തു​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ​വ​രു​മ്പോ​ൾ 100ശ​ത​മാ​നം പോ​യി​ട്ട് 75ശ​ത​മാ​നം പോ​ളി​ങ് പോ​ലും ന​ട​ക്കു​മോ എ​ന്ന് ക​ണ്ട​റി​യ​ണം.

    എ​ല്ലാ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രോ​ടും പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ന​മു​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഉ​പ​കാ​രി​യാ​യ മ​നു​ഷ്യ​നെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത് വി​ജ​യി​പ്പി​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണ്. അ​തി​നു പാ​ർ​ട്ടി​യോ കൊ​ടി​യു​ടെ നി​റ​മോ നോ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ല. കാ​ര​ണം, ന​മ്മു​ടെ വാ​ർ​ഡി​ലും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും ഒ​ക്കെ ന​മ്മു​ടെ ആ​വ​ശ്യം അ​റി​ഞ്ഞു ഓ​ടി​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​കാ​രി​യാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക്‌ വോ​ട്ടു കൊ​ടു​ത്താ​ലേ ഗു​ണ​മു​ണ്ടാ​കൂ. ന​മ്മു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ന​മു​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്തു​ത​രാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന ആ​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്ത് വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ക. അ​തി​നു പ​റ്റി​യ ന​ല്ല സ​മ​യ​മാ​ണി​ത്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും വി​ജ​യാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു.

