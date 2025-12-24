Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ​മാ​നി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ കേ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ധ​ന

    പു​തി​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര ക​ണ​ക്കു പ്ര​കാ​രം, 2021-ൽ ​ഒ​മാ​നി​ൽ 2,510 കാ​ൻ​സ​ർ കേ​സു​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു.
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ രോ​ഗ​നി​ര​ക്കി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ദേ​ശീ​യ കാ​ൻ​സ​ർ ര​ജി​സ്ട്രി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര ക​ണ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    2021 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. 2021-ൽ 2,510 ​കാ​ൻ​സ​ർ കേ​സു​ക​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് 2,198 ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കേ​സു​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സു​ക​ളി​ൽ 2,318 എ​ണ്ണം ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടേ​താ​ണ്. ഇ​ത് മൊ​ത്തം കേ​സു​ക​ളു​ടെ 92 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ 994 (42.9%) ഉം ​സ്ത്രീ​ക​ൾ 1,324 (57.1%) മാ​ണ്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​രി​ൽ 163 കേ​സു​ക​ൾ (ആ​റു ശ​ത​മാ​നം) റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ഒ​മാ​നി​ക​ളി​ൽ 29 പേ​രി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞു കി​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ൻ​സ​ർ കേ​സു​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു.

    14 വ​യ​സ്സും അ​തി​ൽ താ​ഴെ​യും പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 155 കാ​ൻ​സ​ർ കേ​സു​ക​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ദേ​ശീ​യ കാ​ൻ​സ​ർ ര​ജി​സ്ട്രി​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ സ​മ​യ​ത്തെ ശ​രാ​ശ​രി പ്രാ​യം സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി പ്രാ​യം 47 ഉം ​പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ 58 ഉം ​വ​യ​സ്സാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ കാ​ൻ​സ​ർ ര​ജി​സ്ട്രി​യു​ടെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ​മാ​ണ്; 393 കേ​സു​ക​ൾ. തു​ട​ർ​ന്ന് തൈ​റോ​യ്ഡ് കാ​ൻ​സ​ർ-196, കൊ​ളോ​റ​ക്ട​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ-93, ഹോ​ഡ്ജ്കി​ൻ ലിം​ഫോ​മ-66, മ​സ്തി​ഷ്ക കാ​ൻ​സ​ർ-64 എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്.

    പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ ഏ​റ്റ​വും സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് കൊ​ളോ​റ​ക്ട​ൽ കാ​ൻ​സ​റാ​ണ് -121 കേ​സു​ക​ൾ. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ലിം​ഫോ​മ-79, പ്രോ​സ്റ്റേ​റ്റ് കാ​ൻ​സ​ർ-77, തൈ​റോ​യ്ഡ് കാ​ൻ​സ​ർ-66, ലു​ക്കീ​മി​യ-65 എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്.

