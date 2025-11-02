Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:14 AM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​കീ​കൃ​ത പോ​ർ​ട്ട​ലി​നാ​യി കാ​മ്പ​യി​ൻ

    ‘നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ എ​ല്ലാ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള​ടെ​യും ഏ​ക​ജാ​ല​ക​മാ​യ യൂ​നി​ഫൈ​ഡ് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സ​ർ​വി​സ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ഗ​താ​ഗ​ത-​വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ-​വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം (എം.​ടി.​സി​ഐ.​ടി) ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ‘നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്.

    വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​ൻ​ഡോ വ​ഴി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ​ഫോ​മേ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന്റെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് എം.​ടി.​സി.​ഐ.​ടി.​യി​ലെ ഏ​കീ​കൃ​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന പോ​ർ​ട്ട​ൽ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ തു​റ​യ്യ ബി​ൻ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹാ​ർ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞു. ‘സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള എ​ൻ​ട്രി എ​ളു​പ്പ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന്റെ ​പ്ര​ത്യേ​ക​ത. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ഡാ​റ്റ​ക​ളും അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മ​തി​യാ​യ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ​യും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡാ​റ്റ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും പോ​ർ​ട്ട​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​യാ​ത്ര​യി​ലെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി കാ​ണു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് തു​റ​യ്യ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ന്മ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണ്. ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ രാ​ജ​കീ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രൊ​റ്റ ദേ​ശീ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന​തും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    campaigndigitalGovernment servicesgulf news oman
