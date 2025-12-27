Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 27 Dec 2025 1:50 PM IST
    date_range 27 Dec 2025 1:50 PM IST

    ബ​ർ​ക്ക​യി​ൽ ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട മ​ത്സ​രം സ​മാ​പി​ച്ചു

    ബ​ർ​ക്ക​യി​ൽ ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട മ​ത്സ​രം സ​മാ​പി​ച്ചു
    ബ​ർ​ക്ക വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഫു​ലൈ​ജ് റേ​സ്‌​കോ​ഴ്‌​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബ​ർ​ക്ക: തെ​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ബ​ർ​ക്ക വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഫു​ലൈ​ജ് റേ​സ്‌​കോ​ഴ്‌​സി​ൽ 2025ലെ ​ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷൈ​ഖ് സ​ഈ​ദ് സൗ​ദ് അ​ൽ ഗു​ഫൈ​ലി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    റോ​യ​ൽ കോ​ട​തി കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള റോ​യ​ൽ കാ​മ​ൽ കോ​ർ​പ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​വ​സാ​ന ദി​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മ്പത് റേ​സു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ആ​റ് വ​യ​സ്സു​ള്ള ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും എ​ട്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​വ​സാ​ന ഒ​മ്പത് റേ​സു​ക​ളി​ൽ ‘അ​ൽ ത​ന​യാ’ (ആ​ൺ-​പെ​ൺ) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ‘അ​ൽ ഹൗ​ൽ’ (പെ​ൺ) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ‘അ​ൽ സ​മൂ​ൽ’ (ആ​ൺ) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​രു മ​ത്സ​ര​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ‘അ​ൽ ത​ന​യാ’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ റോ​യ​ൽ കാ​മ​ൽ കോ​ർ​പ്സി​ന്റെ ‘മു​നാ​വ’ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ സു​ബൈ​ഹ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ വ​ഹൈ​ബി​യു​ടെ ‘ധ​ന്ന’​യും മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ സൈ​ഫ് ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ഹ​ബ്‌​സി​യു​ടെ ‘അ​ശം​ഖ’​യും, നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മ​ഷൈ​ഖി​യു​ടെ ‘മാ​ഇ​ദും’ വി​ജ​യി​ച്ചു.

    ‘അ​ൽ ഹൗ​ൽ’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ (8 കി.​മീ.) ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ റോ​യ​ൽ കാ​മ​ൽ കോ​ർ​പ്സി​ന്റെ ‘ത​സ്‌​രീ​ഹ്’ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യു​ടെ ‘അ​ൽ വ​ഥ്ബ’, മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ൽ ബ​ശാ​യ​ർ കാ​മ​ൽ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ‘അ​ൽ ന​ഷ്മി​യ’, നാ​ലാം റൗ​ണ്ടി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​ത്രി​യു​ടെ ‘ന​ഷ്ബ’ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ.‘​അ​ൽ സ​മൂ​ൽ’ (8 കി.​മീ.) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജാ​ബി​ർ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ മു​ബൈ​ഹ്സി​യു​ടെ ‘മ​ഹ്ദി’ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

