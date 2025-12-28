Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്...
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 10:23 AM IST

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വി​രു​ന്നേ​കി ഒ​ട്ട​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട മ​ത്സ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റി
    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വി​രു​ന്നേ​കി ഒ​ട്ട​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വം
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തിയവ​ർ

    - ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ: ഫൈ​സ​ൽ നാ​യ​ക്ക​ൻ

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഊ​ഴം കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​മ​ക​ളും


    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ട്ട​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തും​റൈ​ത്ത്, ബ​ർ​ക എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ട്ട​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്ത് വി​ലാ​യ​ത്തി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​പൂ​ർ​വ അ​നു​ഭ​വ​മേ​കി ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട മ​ത്സ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഒ​മാ​ൻ കാ​മ​ൽ റേ​സി​ങ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​മി​റാ​ത്തി​ൽ രാ​വി​​ലെ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 50ഓ​ളം ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. സോ​ഹാ​റി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്തം​ബ​റി​ൽ ആ​ദം വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ബ​ഷൈ​ർ കാ​മ​ൽ റേ​സി​ങ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ 682 ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ത്തേ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു 2025-26 സീ​സ​ണി​ലെ ഒ​മാ​നി​ലെ ഒ​ട്ട​ക ഓ​ട്ട​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. വു​സ്ത വി​ന്റ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലും ഇ​ബ്രി​യി​ലെ ഹ​മ്ര അ​ൽ-​ദൗ​റ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലും ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട​വ​യാ​ണ്.

    ഒ​മാ​നി​ന്റെ ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പു​കാ​ലം ഇ​ത്ത​രം കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ കാ​ലം​കൂ​ടി​യാ​ണ്. പാ​ൽ ക​റ​ക്ക​ൽ, മ​ത്സ​ര ഓ​ട്ടം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഗ്രാ​മീ​ണ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ. വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​ട്ട​ക ഉ​ട​മ​ക​ളും ഇ​വ​യെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ ഒ​ട്ട​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ‘മ​സാ​യി​ന’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഴ​കും പ്രൗ​ഢി​യും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​നി പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഈ ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ കോ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും നി​ര​വ​ധി ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്താ​റു​ണ്ട്.

    വ​ലി​യ ത​ല, നീ​ള​മു​ള്ള മൂ​ക്ക്, താ​ഴ്ന്ന ചു​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക. നീ​ള​മു​ള്ള പു​രി​കം, വ​ലി​യ ക​ണ്ണു​ക​ൾ, നീ​ള​മേ​റി​യ​തും ഉ​റ​പ്പു​ള്ള​തു​മാ​യ ക​ഴു​ത്ത്, ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ മു​തു​കി​ലെ വ​ലി​പ്പ​മു​ള്ള കൂ​ന​ക​ൾ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം സൗ​ന്ദ​ര്യ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്.

    സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക. മ​ജാ​ഹിം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള സി​വേ​ശ​ഷ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം റൗ​ണ്ടു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ട്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ച​ര​ണ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഈ​ന്ത​പ്പ​ഴം, തേ​ൻ, പാ​ൽ, നെ​യ്യ്, ഗോ​ത​മ്പ് എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ പോ​ഷ​ക​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ആ​ഹാ​ര​മാ​ണ് ഇ​വ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക. വി​ജ​യി​ക​ളാ​കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് പ​ണ​വും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ലു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    സൗ​ന്ദ​ര്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​പ​ണി​യി​ൽ മൂ​ല്യ​മേ​റും. ഒ​മാ​ന്റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​റു​കി​ട -ഇ​ട​ത്ത​രം വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​വ കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:camel racesOman
    News Summary - Camel races come to life as visitors flock to the area
    Similar News
    Next Story
    X