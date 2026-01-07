Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസം​ഘ​ർ​ഷം...
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 12:31 PM IST

    സം​ഘ​ർ​ഷം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    സം​ഘ​ർ​ഷം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് ആ​ഹ്വാ​നം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണം പാ​ലി​ച്ച് സം​വാ​ദ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്‌​തു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​മാ​ൻ പി​ന്തു​ണ തു​ട​രു​മെ​ന്നും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​വാ​ദ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ്ര​ധാ​ന മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. സ്ഥി​ര​ത​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ ന​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ, ന​ല്ല അ​യ​ൽ​ബ​ന്ധം, അ​നു​കൂ​ല നി​ഷ്പ​ക്ഷ​ത, മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​തി​രി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഒ​മാ​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ദേ​ശ​ന​യ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​വും സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ദ്വി​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ധാ​ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക -അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ത്തി​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​വും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsgulf news oman
    News Summary - Call for dialogue to stop the escalation of conflict
    Similar News
    Next Story
    X