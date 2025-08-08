Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 9:29 AM IST

    കാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പ്, ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത; റെ​ഡ്‍വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പി​ന് തു​ട​ക്കം

    training camp
    ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പി​ന് സീ​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: പു​​തി​​യ കോ​​ച്ച് കാ​​ർ​​ലോ​​സ് ക്വി​​റോ​​സി​ന് കീ​ഴി​ൽ പു​ത്ത​ൻ കു​തി​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങി റെ​ഡ്‍വാ​രി​യേ​ഴ്സ്. ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സീ​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പ്, ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ്. ക്യാ​മ്പി​നു​ള്ള ടീ​മി​നെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് കോ​ച്ച് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ മു​ഴു​വ​ൻ​പേ​രും പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ​​രി​​ച​​യ​​സ​​മ്പ​​ന്ന​​ത​​​ക്കൊ​​പ്പം പു​​തു​​മു​​ഖ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കും പ്ര​​ധാ​​ന്യം ന​​ൽ​​കി​​യു​​ള്ള​​താ​​ണ് ടീം. ​

    ​പു​​തി​​യ ചു​​മ​​ത​​ല ഏ​​റ്റെ​​ടു​​ത്ത​​ശേ​​ഷം കോ​​ച്ച് കാ​​ർ​​ലോ​​സ് ക്വി​​റോ​​സ് വി​​വി​​ധ പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക ക്ല​​ബ് മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ കാ​​ണാ​​ൻ എ​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​തി​​ന്റെ അ​​ടി​സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​ലാ​​ണ് ടീം ​​പ്ര​​ഖ്യാ​​പി​​ച്ച​​​ത്. പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന​​ത്തി​​ൽ മി​​ക​​ച്ച പ്ര​​ക​​ട​​നം പു​​റ​​ത്തെ​​ടു​​ക്കു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക് ദേ​​ശീ​​യ ടീ​​മി​​ൽ ഇ​​ടം പി​​ടി​​ക്കാ​​നാ​​വും. ഓ​രോ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​​ക​​ക​​പ്പ് യോ​​ഗ്യ​​ത​​യ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള വ​​മ്പ​​ൻ മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ഇ​​നി റെ​​ഡ് വാ​​രി​​യേ​​ഴ്സി​​ന് മു​​ന്നി​​ലു​​ള്ള​​ത്. സെ​​ന്‍ട്ര​​ല്‍ ഏ​​ഷ്യ​​ന്‍ ഫു​​ട്‌​​ബാ​​ള്‍ അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​ന്‍ (കാ​​ഫ) സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന നാ​​ഷ​​ന്‍സ് ക​​പ്പ് ടൂ​​ര്‍ണ​​മെ​​ന്റാ​​ണ് വ​​രാ​​നു​​ള്ള പ്ര​​ധാ​​ന മ​​ത്സ​​രം. ത​​ജീ​​കി​​സ്താ​​ന്‍, ഉ​​സ്ബ​​കി​​സ്താ​​ന്‍ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യാ​​ണ് ടൂ​​ര്‍ണ​​മെ​​ന്റ്. എ​​ട്ട് രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഭാ​​ഗ​​മാ​​കു​​ന്ന ടൂ​​ര്‍ണ​​മെ​​ന്റി​​ല്‍ ടീ​​മു​​ക​​ള്‍ ര​​ണ്ട് ഗ്രൂ​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലാ​​യി അ​​ണി​​നി​​ര​​ക്കും. ആ​​ഗ​​സ്റ്റ് 29 മു​​ത​​ല്‍ സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ര്‍ എ​​ട്ട് വ​​രെ​​യാ​​ണ് നാ​​ഷ​​ന്‍സ് ക​​പ്പ്.

    ഗ്രൂ​​പ് എ​​യി​​ല്‍ ശ​​ക്ത​​ര്‍ക്കൊ​​പ്പ​​മാ​​ണ് ഒ​​മാ​​ന്‍. ഉ​​സ്ബ​​കി​​സ്താ​​ന്‍, കി​​ര്‍ഗി​​സ്താ​​ന്‍, തു​​ര്‍ക്മെ​​നി​​സ്താ​​ന്‍ എ​​ന്നി​​വ​​രാ​​ണ് ഗ്രൂ​​പ്പി​​ലെ മ​​റ്റ് അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ള്‍. ത​​ജീ​​കി​​സ്താ​​ന്‍, ഇ​​റാ​​ന്‍, അ​​ഫ്ഗാ​​നി​​സ്താ​​ന്‍, മ​​ലേ​​ഷ്യ എ​​ന്നീ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഗ്രൂ​​പ് ബി​​യി​​ലും അ​​ണി​​നി​​ര​​ക്കും. ആ​​ഗ​​സ്റ്റ് 30ന് ​​ഉ​​സ്ബ​​കി​​സ്താ​​നെ​​തി​​രെ​​യാ​​ണ് ഒ​​മാ​​ന്റെ ആ​​ദ്യ മ​​ത്സ​​രം. തു​​ട​​ര്‍ന്ന് സെ​​പ്റ്റ​​മ​​ബ​​ര്‍ ര​​ണ്ടി​​ന് കി​​ര്‍ഗി​​സ്താ​​നെ​​യും അ​​ഞ്ചി​​ന് തു​​ര്‍ക്മെ​​നി​​സ്താ​​നെ​​യും നേ​​രി​​ടും. സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ര്‍ എ​​ട്ടി​​നാ​​ണ് ഫൈ​​ന​​ല്‍ പോ​​രാ​​ട്ട​ം. ഗ്രൂ​​പ് എ​​യി​​യും ബി​​യി​​ലെ​​യും ഒ​​ന്നാം സ്ഥാ​​ന​​ക്കാ​​ര്‍ ഫൈ​​ന​​ലി​​ല്‍ ഏ​​റ്റു​​മു​​ട്ടും. ഇ​​രു ഗ്രൂ​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലെ​​യും ര​​ണ്ടാം സ്ഥാ​​ന​​ക്കാ​​ര്‍ മൂ​​ന്നാം സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി ക​​ള​​ത്തി​​ലി​​റ​​ങ്ങും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ടീ​മി​ന് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​തെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കാ​ർ​ലോ​സ് ക്വി​റോ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ​ല്ലാ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.ഇ​തൊ​രു പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ദൗ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന് എ​ല്ലാ​വ​രും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണം, ക​ളി​ക്കാ​ർ, ക്ല​ബു​ക​ൾ, മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്ക​ണം. ഒ​മാ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്. സ്വ​പ്നം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ന​മ്മ​ൾ ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത​ക്കു​ള്ള ഊ​ർ​ജ​വും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​നു​ശേ​ഷം, ഒ​മാ​നി ഫു​ട്ബാ​ളു​മാ​യി എ​ങ്ങ​നെ മു​ന്നേ​റാ​മെ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും കോ​ച്ച് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​സ്ബ​കി​സ്ഥാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ദേ​ശീ​യ ടീം ​തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.അ​​ഹ​​മ്മ​​ദ് അ​​ൽ ക​​അ​​ബി, ഗാ​​നിം അ​​ൽ ഹ​​ബാ​​ഷി അ​​ബ്ദു​​ൽ​​മാ​​ലി​​ക്ക് അ​​ൽ ബ​​ദ്രി, ഫൈ​​സ് അ​​ൽ റു​​ഷൈ​​ദി, ഇ​​ബ്രാ​​ഹിം അ​​ൽ മു​​ഖൈ​​നി, ന​​യി​​ഫ് ബെ​​യ്ത്ത് സാ​​ബി​​ൻ, ജു​​മാ അ​​ൽ ഹ​​ബ്സി, അം​​ജ​​ദ് അ​​ൽ ഹാ​​ർ​​ത്തി, തു​​ർ​​ക്കി ബെ​​യ്റ്റ് റാ​​ബി​​യ, താ​​നി അ​​ൽ റു​​ഷൈ​​ദി, ഹ​​തീം അ​​ൽ റു​​ഷാ​​ദി, ഹാ​​രി​​ബ് അ​​ൽ സാ​​ദി, അ​​ഹ​​ദ് അ​​ൽ മ​​ഷൈ​​ഖി, സ​​മീ​​ർ അ​​സീ​​സ് അ​​ൽ ഹാ​​ത്മി, ഹ്മൂ​​ദ് അ​​ൽ മു​​ഷൈ​​ഫ്രി, മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് അ​​ൽ ഗ​​ഫ്രി, ജ​​മീ​​ൽ അ​​ൽ യ​​ഹ്മാ​​ദി, ഹു​​സൈ​​ൻ അ​​ൽ ഷ​​ഹ്രി, മു​​സാ​​ബ് അ​​ൽ മ​​മാ​​രി, സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ അ​​ൽ മ​​ർ​​സു​​ഖ്, അ​​ൽ​​മ​​ന്ദ​​ർ അ​​ൽ അ​​ല​​വി, അ​​ഹ​​മ്മ​​ദ് അ​​ൽ റി​​യാ​​മി, മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് അ​​ൽ ഗ​​ഫ്രി, മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ് ബൈ​​ത്ത് സു​​ബീ​​യ, ഉ​​സാ​​മ ബൈ​​ത്ത് സ​​മീ​​ർ, ഹ​​മ​​ദ് അ​​ൽ നു​​ഐ​​മി എ​​ന്നി​​വ​​രാ​​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന താ​ര​ങ്ങ​ൾ.

