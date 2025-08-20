Begin typing your search above and press return to search.
    കാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പ്: ഒ​മാ​ൻ സ്ക്വാ​ഡി​നെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ കാ​ര്‍ലോ​സ് ക്വി​റോ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സ്ക്വാ​ഡി​ൽ

    ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: കാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പി​നും തു​ര്‍ക്കി​യ​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​നു​മു​ള്ള 30 അം​ഗ ഒ​മാ​ൻ ടീ​മി​നെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ കാ​ര്‍ലോ​സ് ക്വി​റോ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക്യാ​മ്പി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പു​തി​യ സ്‌​ക്വാ​ഡി​നെ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ത്യേ​കം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

    പ​രി​ച​യ സ​മ്പ​ന്ന​രും പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ടീം. ​പ​രിക്കേ​റ്റ് പു​റ​ത്താ​യി​രു​ന്ന ഗോ​ള്‍ കീ​പ്പ​ര്‍ ഇ​ബ്‌​റാ​ഹിം അ​ല്‍ മു​ഖൈ​നി, അം​ജ​ദ് അ​ല്‍ ഹാ​രി​സി തു​ട​ങ്ങി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളും ടീ​മി​ല്‍ ഇ​ടം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. കാ​ര്‍ലോ​സ് ക്വി​റോ​സി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റാ​ണ് കാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പ്. സ്‌​ക്വാ​ഡി​ല്‍ ഇ​ടം നേ​ടി​യ താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തു​ര്‍ക്കി​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കും. ഇ​വി​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​കും കാ​ഫ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​നാ​യി ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നി​ലേ​ക്കും തു​ട​ര്‍ന്ന് ത​ജീ​കി​സ്താ​നി​ലേ​ക്കും യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ക.

    ലോ​​ക​​ക​​പ്പ് യോ​​ഗ്യ​​ത​​യ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള വ​​മ്പ​​ൻ മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ഇ​​നി റെ​​ഡ് വാ​​രി​​യേ​​ഴ്സി​​ന് മു​​ന്നി​​ലു​​ള്ള​​ത്. സെ​​ന്‍ട്ര​​ല്‍ ഏ​​ഷ്യ​​ന്‍ ഫു​​ട്‌​​ബാ​​ള്‍ അ​​സോ​​സി​​യേ​​ഷ​​ന്‍ (കാ​​ഫ) സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന നാ​​ഷ​​ന്‍സ് ക​​പ്പ് ടൂ​​ര്‍ണ​​മെ​​ന്റാ​​ണ് വ​​രാ​​നു​​ള്ള പ്ര​​ധാ​​ന മ​​ത്സ​​രം. ത​​ജി​കി​​സ്താ​​ന്‍, ഉ​​സ്ബ​​കി​​സ്താ​​ന്‍ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യാ​​ണ് ടൂ​​ര്‍ണ​​മെ​​ന്റ്. എ​​ട്ട് രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഭാ​​ഗ​​മാ​​കു​​ന്ന ടൂ​​ര്‍ണ​​മെ​​ന്റി​​ല്‍ ടീ​​മു​​ക​​ള്‍ ര​​ണ്ട് ഗ്രൂ​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലാ​​യി അ​​ണി​​നി​​ര​​ക്കും. ആ​​ഗ​​സ്റ്റ് 29 മു​​ത​​ല്‍ സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ര്‍ എ​​ട്ട് വ​​രെ​​യാ​​ണ് നാ​​ഷ​​ന്‍സ് ക​​പ്പ്. ഗ്രൂ​​പ് എ​​യി​​ല്‍ ശ​​ക്ത​​ര്‍ക്കൊ​​പ്പ​​മാ​​ണ് ഒ​​മാ​​ന്‍. ഉ​​സ്ബ​​കി​​സ്താ​​ന്‍, കി​​ര്‍ഗി​​സ്താ​​ന്‍, തു​​ര്‍ക്മെ​​നി​​സ്താ​​ന്‍ എ​​ന്നി​​വ​​രാ​​ണ് ഗ്രൂ​​പ്പി​​ലെ മ​​റ്റ് അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ള്‍. ത​​ജീ​​കി​​സ്താ​​ന്‍, ഇ​​റാ​​ന്‍, അ​​ഫ്ഗാ​​നി​​സ്താ​​ന്‍, മ​​ലേ​​ഷ്യ എ​​ന്നീ രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഗ്രൂ​​പ് ബി​​യി​​ലും അ​​ണി​​നി​​ര​​ക്കും. ആ​​ഗ​​സ്ത് 30ന് ​​ഉ​​സ്ബ​​കി​​സ്താ​​നെ​​തി​​രെ​​യാ​​ണ് ഒ​​മാ​​ന്റെ ആ​​ദ്യ മ​​ത്സ​​രം. തു​​ട​​ര്‍ന്ന് സെ​​പ്റ്റം​ബ​​ര്‍ ര​​ണ്ടി​​ന് കി​​ര്‍ഗി​​സ്താ​​നെ​​യും അ​​ഞ്ചി​​ന് തു​​ര്‍ക്മെ​​നി​​സ്താ​​നെ​​യും നേ​​രി​​ടും. സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ര്‍ എ​​ട്ടി​​നാ​​ണ് ഫൈ​​ന​​ല്‍ പോ​​രാ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ള്‍. ഗ്രൂ​​പ് എ​​യി​​യും ബി​​യി​​ലെ​​യും ഒ​​ന്നാം സ്ഥാ​​ന​​ക്കാ​​ര്‍ ത​​മ്മി​​ല്‍ ഫൈ​​ന​​ലി​​ല്‍ ഏ​​റ്റു​​മു​​ട്ടും. ഇ​​രു ഗ്രൂ​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലെ​​യും ര​​ണ്ടാം സ്ഥാ​​ന​​ക്കാ​​ര്‍ മൂ​​ന്നാം സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി ക​​ള​​ത്തി​​ലി​​റ​​ങ്ങും.​അ​തേ​സ​മ​യം, ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടാ​നു​ള്ള സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ടീ​മി​ന് മു​ന്നി​ലു​ള്ള​തെ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കാ​ർ​ലോ​സ് ക്വി​റോ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

