Madhyamam
    Oman
    Posted On
    2 Sept 2025 12:47 PM IST
    Updated On
    2 Sept 2025 12:47 PM IST

    കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പ്: ആ​ദ്യ ജ​യം തേ​ടി ഒ​മാ​ൻ

    ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് ഒ​മാ​ൻ സ​മ​യം നാ​ലി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കി​ർ​ഗി​സ്താ​നാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ
    കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പ്: ആ​ദ്യ ജ​യം തേ​ടി ഒ​മാ​ൻ
     ഒ​മാ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം

    മ​സ്ക​ത്ത്: കാ​ഫ നാ​ഷ​ൻ​സ് ക​പ്പി​ൽ ആ​ദ്യ വി​ജ​യം തേ​ടി ഒ​മാ​ൻ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​റ​ങ്ങും. വൈ​കീ​ട്ട് ഒ​മാ​ൻ സ​മ​യം നാ​ലി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കി​ർ​ഗി​സ്താ​നാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നി​ലെ മ​ജ്മു​വാ​സി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഓ​രോ പോ​യ​ന്റ് വീ​ത​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ന്ന് ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്താം. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ മി​ക​ച്ച ക​ളി പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഒ​മാ​ന് സ​മ​നി​ല​കൊ​ണ്ട് തൃ​പ്തി​പ്പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫി​നി​ഷി​ങ്ങി​ലെ പാ​ളി​ച്ച​ക​ളാ​ണ് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​യി​ലെ പോ​രാ​യ്മ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും റെ​ഡ് വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ബൂ​ട്ട് കെ​ട്ടി​യി​റ​ങ്ങു​ക. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മ​ു​ന്നൊ​രു​ക്ക​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് ടീം ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മി​ക​ച്ച​പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കും റെ​ഡ് വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ശ്ര​മി​ക്കു​ക. താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ കോ​ച്ച് കാ​ർ​ലോ​സ് ക്വി​റോ​സ് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ സ​മീ​പ​നം, അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം, ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട മ​നോ​ഭാ​വം ഇ​തെ​ല്ലാം വ​ള​രെ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കോ​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ​ക്തി​ദൗ​ർ​ബ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കോ​ച്ച് ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം. മു​ന്നേ​റ്റ​നി​ര ശ​ക്ത​മാ​യ ഫോ​മി​ലാ​ണെ​ന്ന​ത് ഒ​മാ​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യേ​കു​ന്നു. ഒ​പ്പം പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര​യും ക​രു​ത്ത് കാ​ട്ടു​ക​യാ​​ണെ​ങ്കി​ൽ ഒ​മാ​ൻ വ​ല കു​ലു​ക്കാ​ൻ കി​ർ​ഗി​സ്താ​ൻ ഇ​ന്ന് ഏ​റെ വി​യ​ർ​പ്പൊ​ഴു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.

