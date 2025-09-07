Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 2:44 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 2:44 PM IST

    കാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പ്: മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ- ഇ​ന്ത്യ പോ​രാ​ട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​മാ​ന്‍ സ​മ​യം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം
    CAF Nations Cup: Oman-India battle for third place
    cancel
    camera_alt

    തു​ർ​ക്ക്മെ​നി​സ്ഥാ​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ഗോ​ൾ​നേ​ട്ടം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: കാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പ് ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ല്‍ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യെ നേ​രി​ടും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ത​ജീ​കി​സ്ഥാ​നി​ലെ ഹി​സോ​ര്‍ സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ സ്‌​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഒ​മാ​ന്‍ സ​മ​യം വൈ​കി​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ലാണ് തുടങ്ങുക. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന​ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ൾ ശ​രാ​ശ​രി​യു​​ടെ നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ത്താ​ൽ ഒ​മാ​ൻ ക​ലാ​ശ​ക​ളി​യി​ലെ​ത്താ​തെ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ർ​ക്ക്മെ​നി​സ്ഥാ​നെ 2-1നാ​ണ് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​ളി​യു​ടെ 12ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ച്ച സെ​ൽ​ഫ് ഗോ​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​മാ​ൻ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. ഈ ​ഗോ​ളി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യം മു​ത​ലാ​ക്കി മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഏ​തി​ർ​വ​ല കു​ലു​ക്കാ​ൻ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ റെ​ഡ് വാ​രി​യേ​ഴ്സി​നാ​യി​ല്ല. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി തു​ട​ങ്ങി അ​ഞ്ചാം മി​നി​റ്റി​ൽ തു​ർ​ക്ക്മെനി​സ്ഥാ​ൻ സ​മ​നി​ല ഗോ​ൾ​നേ​ടി.

    തു​ട​ർന്ന് ഇ​രു​നി​ര​യും മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ൾ മാ​ത്രം അ​ക​ന്നു​നി​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ ക​ളി​യ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ മി​നി​റ്റു​ക​ൾ മാ​ത്രം ശേ​ഷി​ക്കേ മു​ന്നേ​റ്റ താ​രം മു​ഹ്‌​സെ​ൻ സാ​ലി​ഹ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ൽ ഗ​സ്സാ​നി​യി​ലൂ​ടെ ഒ​മാ​ൻ വി​ജ​യ​ഗോ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ട് വി​ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യു​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്‍ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. ഒ​രു ജ​യ​വും ഒ​രു സ​മ​നി​ല​യും ഒ​രു തോ​ല്‍വി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​ത്സ​ര ഫ​ല​ങ്ങ​ള്‍. ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റി​ലെ ഫൈ​ന​ല്‍ ഉ​സ്ബ​കി​സ്ഥാ​നും ഇ​റാ​നും ത​മ്മി​ലാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsoman newLatest NewsCAFA Nations Cup
    News Summary - CAF Nations Cup: Oman-India battle for third place
    Similar News
    Next Story
    X